https://sputnik-georgia.ru/20241004/kurs-lari-na-pyatnitsu--27335-gel1-290190296.html

Курс лари на пятницу – 2,7335 GEL/$1

Курс лари на пятницу – 2,7335 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T09:48+0400

2024-10-04T09:48+0400

2024-10-04T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 4 октября в размере 2,7335 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0008 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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