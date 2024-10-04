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Ртвели 2024: по всей Грузии переработано до 278 тысяч тонн винограда
Ртвели 2024: по всей Грузии переработано до 278 тысяч тонн винограда
Sputnik Грузия
В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов 04.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-04T10:52+0400
2024-10-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Винные заводы в Грузии переработали до 278 тысяч тонн винограда, который по состоянию на 3 сентября сдали до 20 тысяч фермеров, заработав до 415 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данный момент ртвели подошел к концу в Кахети и на родине знаменитой хванчкары – Раче, и в ближайшие дни начнется в Лечхуми. В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов. Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в этом году. По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. Также, по решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,7327 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград
Ртвели 2024: по всей Грузии переработано до 278 тысяч тонн винограда
В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Винные заводы в Грузии переработали до 278 тысяч тонн винограда, который по состоянию на 3 сентября сдали до 20 тысяч фермеров, заработав до 415 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данный момент ртвели подошел к концу в Кахети и на родине знаменитой хванчкары – Раче, и в ближайшие дни начнется в Лечхуми.
По информации агентства, к этому времени в Кахети переработали 276 тысяч тонн винограда, 1630 тонн – в Раче, а остальная часть собрана из различных винодельческих регионов Грузии.
В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов.
Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в этом году.
По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм.
В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Кроме того, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за 1 кг.
А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой.
Также, по решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов.
Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,7327 GEL/$1.