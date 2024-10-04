https://sputnik-georgia.ru/20241004/rtveli-2024-po-vsey-gruzii-pererabotano-do-278-tysyach-tonn-vinograda-290181971.html

Ртвели 2024: по всей Грузии переработано до 278 тысяч тонн винограда

Ртвели 2024: по всей Грузии переработано до 278 тысяч тонн винограда

Sputnik Грузия

В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T10:52+0400

2024-10-04T10:52+0400

2024-10-04T10:52+0400

грузия

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рача

виноград

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Винные заводы в Грузии переработали до 278 тысяч тонн винограда, который по состоянию на 3 сентября сдали до 20 тысяч фермеров, заработав до 415 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данный момент ртвели подошел к концу в Кахети и на родине знаменитой хванчкары – Раче, и в ближайшие дни начнется в Лечхуми. В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 450 винных компаний и погребов. Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в этом году. По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. А тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. Также, по решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году действуют субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 октября в размере 2,7327 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград