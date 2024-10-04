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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 52,18% 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T18:38+0400

2024-10-04T18:38+0400

2024-10-04T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе на 1 сентября 2024 года составил 5612 миллиарда лари, что на 464,14 миллиона лари, или на 0,83%, больше, чем на начало августа 2024 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в августе по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 699,21 миллиона лари, или 3,24%, а вклады до востребования снизились на 235,07 миллиона лари, или 0,74%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября текущего года составил 52,18% и на 0,68 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 августа 2024 года.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в августе составила 6,89%, в том числе 9,02% – по депозитам в национальной валюте, 2,16% – по депозитам в иностранной валюте.На конец мая в Грузии работало 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.

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