https://sputnik-georgia.ru/20241005/david-tsetskhladze-voshel-v-sovet-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-pri-putine-290209635.html

Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при Путине

Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при Путине

Sputnik Грузия

В августе Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T16:36+0400

2024-10-05T16:36+0400

2024-10-05T16:36+0400

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давид цецхладзе

владимир путин

федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине, сообщает Грузинская община России.Давид Цецхладзе возглавляет общественную организацию "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" с 2021 года. Это единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня.В августе 2024 года Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ, призвал "их бросить оружие и вернуться к своим семьям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, давид цецхладзе, владимир путин, федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии