https://sputnik-georgia.ru/20241005/david-tsetskhladze-voshel-v-sovet-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-pri-putine-290209635.html
Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при Путине
Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при Путине
Sputnik Грузия
В августе Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ 05.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-05T16:36+0400
2024-10-05T16:36+0400
2024-10-05T16:36+0400
россия
грузия
новости
давид цецхладзе
владимир путин
федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264287685_0:62:1024:638_1920x0_80_0_0_23d60358215047a6192d211581f43785.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине, сообщает Грузинская община России.Давид Цецхладзе возглавляет общественную организацию "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" с 2021 года. Это единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня.В августе 2024 года Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ, призвал "их бросить оружие и вернуться к своим семьям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264287685_0:43:854:683_1920x0_80_0_0_2a32c618d806286a35b8187cf31bb165.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, новости, давид цецхладзе, владимир путин, федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии
россия, грузия, новости, давид цецхладзе, владимир путин, федеральная грузинская национально-культурная автономия в россии
Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при Путине
В августе Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Глава грузинской диаспоры в России Давид Цецхладзе вошел в Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимире Путине, сообщает
Грузинская община России.
Президент РФ Владимир Путин подписал
соответствующий Указ от 04.10.2024 года № 856 "О внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 776".
Давид Цецхладзе возглавляет общественную организацию "Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России" с 2021 года. Это единственное в России грузинское диаспорное объединение федерального уровня.
В августе 2024 года Цецхладзе осудил участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ, призвал "их бросить оружие и вернуться к своим семьям.