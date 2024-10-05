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Прогноз погоды на 5 октября по городам Грузии

Прогноз погоды на 5 октября по городам Грузии

Sputnik Грузия

Зонты и плащи жителям Грузии сегодня не понадобятся 05.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. На всей территории Грузии, согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 5 октября, ожидается будет преимущественно солнечная погода, максимальная температура воздуха в Кутаиси составит 28°. Прогноз погоды на 5 октября по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, зугдиди