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Прогноз погоды на 5 октября по городам Грузии
Прогноз погоды на 5 октября по городам Грузии
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Зонты и плащи жителям Грузии сегодня не понадобятся 05.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-05T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. На всей территории Грузии, согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 5 октября, ожидается будет преимущественно солнечная погода, максимальная температура воздуха в Кутаиси составит 28°. Прогноз погоды на 5 октября по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, зугдиди
погода, грузия, новости, тбилиси, кутаиси, зугдиди
Прогноз погоды на 5 октября по городам Грузии
Зонты и плащи жителям Грузии сегодня не понадобятся
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. На всей территории Грузии, согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 5 октября, ожидается будет преимущественно солнечная погода, максимальная температура воздуха в Кутаиси составит 28°.
Прогноз погоды на 5 октября по городам:
Амбролаури +24°, солнечно
Степанцминда +17°, солнечно
Рустави +24°, преимущественно солнечно
Тбилиси +23°, преимущественно солнечно.