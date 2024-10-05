https://sputnik-georgia.ru/20241005/stolitsa-gruzii-otmechaet-svoy-den--tbilisoba-2024-290205809.html

Столица Грузии отмечает свой день — Тбилисоба-2024

Столица Грузии отмечает свой день — Тбилисоба-2024

Sputnik Грузия

Концерты, ярмарки, представления и развлекательные шоу — это не полный список того, чем поздравит Тбилиси своих жителей и гостей 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T11:55+0400

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тбилисоба

столица грузии отмечает день города - "тбилисоба"

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. День города "Тбилисоба" в этом году грузинская столица отмечает в течение двух дней – 5 и 6 октября на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории, а также в парке Рике проходит насыщенная праздничная программа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом."Тбилисоба 2024" традиционно сочетает в себе культурные, спортивные, различные зрелищные мероприятия, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов.На мероприятии представлены объемные инсталляции, тематические декорации, фотозона, декоративные стенды, детские выставочные павильоны, винная зона, аллея воздушных змеев, площадки для культурных и спортивных мероприятий.Для гостей "Тбилисоба" будет звучать музыка разных жанров, пройдут электронные live-шоу, театрализованные представления.Помимо традиционных мероприятий, в этом году пройдут: "Фестиваль сладостей", "Попробуй вкус Тбилиси", "Тбилисское многообразие" и "Тбилисский рынок".Программа мероприятий на площади Орбелиани:5-6 октября, 12:00-22:00Музыкальная программа на площади Орбелиани:5 октября – улица Георгия Атонели5 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе5 октября – улица Хазини, электронные живые выступления грузинских артистов6 октября – улица Георгия Атонели6 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе6 октября – улица Хазини, электронные выступления грузинских артистов вживую15:00 – электронная музыка DJ JUKA18:30 – электронная музыка DJ MachaidzeВ этом году стоимость мероприятий составила 3,5 млн лари (около 1,3 млн долларов), в то время как в прошлом году городскими властями было выделено на проведение праздника 3,1 млн лари (около 1,1 млн долларов).Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", грузия, новости, общество, тбилиси