Столица Грузии отмечает свой день — Тбилисоба-2024
11:55 05.10.2024 (обновлено: 12:58 05.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerПраздничные мероприятия в этнографическом музее. Праздник "Тбилисоба" в столице Грузии 1 октября 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Концерты, ярмарки, представления и развлекательные шоу — это не полный список того, чем поздравит Тбилиси своих жителей и гостей
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. День города "Тбилисоба" в этом году грузинская столица отмечает в течение двух дней – 5 и 6 октября на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории, а также в парке Рике проходит насыщенная праздничная программа.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено – в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом.
© photo: Sputnik / StringerПразднование "Тбилисоба 2023". Люди веселятся в ресторане
Празднование "Тбилисоба 2023". Люди веселятся в ресторане
© photo: Sputnik / Stringer
"Тбилисоба 2024" традиционно сочетает в себе культурные, спортивные, различные зрелищные мероприятия, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов.
На мероприятии представлены объемные инсталляции, тематические декорации, фотозона, декоративные стенды, детские выставочные павильоны, винная зона, аллея воздушных змеев, площадки для культурных и спортивных мероприятий.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
Празднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
© photo: Sputnik / Stringer
Для гостей "Тбилисоба" будет звучать музыка разных жанров, пройдут электронные live-шоу, театрализованные представления.
Помимо традиционных мероприятий, в этом году пройдут: "Фестиваль сладостей", "Попробуй вкус Тбилиси", "Тбилисское многообразие" и "Тбилисский рынок".
Программа мероприятий на площади Орбелиани:
© photo: Sputnik / StringerПлощадь Орбелиани и новые дома, отели и жилые корпуса. Вид ночью
Площадь Орбелиани и новые дома, отели и жилые корпуса. Вид ночью
© photo: Sputnik / Stringer
5-6 октября, 12:00-22:00
Гардения Шеварднадзе — "Тбилисский базар"
Открытый кинотеатр
Лакомство Орбелиани
"Квелиери" (сырная продукция)
"Испанахода" (блюда из шпината)
Кафе "Воды Лагидзе"
Taste Tbilisi - "Попробуй вкус Тбилиси"
Предпринимательский базар
Винный магазин — инсталляция гигантского квеври
Киоск — "Информационный листок"
Детские концерты
Вечерние концерты
Театрализованное представление
Активности для детей
Персонажи сказок
Тематические фотозоны
Музыкальная программа на площади Орбелиани:
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
Празднование Дня столицы Грузии "Тбилисоба" 2023
© photo: Sputnik / Stringer
5 октября – улица Георгия Атонели
11:00 — концерт студии "Чико".
11:30 — концерт Вокальной академии
12:15 – концерт "Ранина"
18:00 – группа "Резо и дети"
20:00 – группа "Урса"
21:00 – электронная музыка DJ NAQEBI
5 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе
16:00 – Георгий Торадзе, "Торчо" и бенд
21:30 – Нуци Джмагадзе и группа Goodfellas
5 октября – улица Хазини, электронные живые выступления грузинских артистов
15:00 – электронная музыка DJ NАО
18:30 – электронная музыка DJ JUKA
6 октября – улица Георгия Атонели
13:00 – выступление жирафа Жозе
14:00 – концерт студии Нукри Капанадзе
18:00 – группа "Goofy Land"
20:00 – Нодарико Хуцишвили и бенд
21:00 – электронная музыка DJ NAQEBI
6 октября – музыкальная программа сцены на улице А. Пурцеладзе
14:00 – Positive Band
16:00 – Анка Татарашвили и группа The Big band band
19:00 – Анано Гибрадзе и группа Ages
6 октября – улица Хазини, электронные выступления грузинских артистов вживую
15:00 – электронная музыка DJ JUKA
18:30 – электронная музыка DJ Machaidze
© photo: Sputnik / StringerПразднование "Тбилисоба 2023". Ярмарка и выставка-продажа товаров
Празднование "Тбилисоба 2023". Ярмарка и выставка-продажа товаров
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году стоимость мероприятий составила 3,5 млн лари (около 1,3 млн долларов), в то время как в прошлом году городскими властями было выделено на проведение праздника 3,1 млн лари (около 1,1 млн долларов).
Впервые День города отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался.