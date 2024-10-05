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Тбилисоба-2024: яркий и веселый праздник для всех - видео
Тбилисоба-2024: яркий и веселый праздник для всех - видео
Sputnik Грузия
“Тбилисоба” – праздник для всех, программа рассчитана на гостей любого возраста. Концерты, ярмарки, представления, развлекательные шоу – и это не весь список... 05.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-05T18:39+0400
2024-10-05T18:39+0400
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Народные гуляния, по традиции, проходят в центре столицы – на площади Орбелиани, в Абанотубани, в парке Рике и на других локациях. В этом году жителей и гостей Тбилиси ждет множество инсталляций, декораций, фотозон, выставочных павильонов. Также на празднике созданы площадки для культурных и спортивных мероприятий, винная зона, аллея воздушных змеев.На “Тбилисоба” звучит музыка разных жанров, проходят театрализованные представления, электронные live-шоу. Тут можно побывать на "Фестивале сладостей”, увидеть “Тбилисское многообразие", посетить "Тбилисский рынок" и попробовать "Вкус Тбилиси".
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новости, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба 2024, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новости, тбилисоба, столица грузии отмечает день города - "тбилисоба", тбилисоба 2024, видео

Тбилисоба-2024: яркий и веселый праздник для всех - видео

18:39 05.10.2024
© video: Sputnik
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“Тбилисоба” – праздник для всех, программа рассчитана на гостей любого возраста. Концерты, ярмарки, представления, развлекательные шоу – и это не весь список праздничных мероприятий.
Народные гуляния, по традиции, проходят в центре столицы – на площади Орбелиани, в Абанотубани, в парке Рике и на других локациях.

В этом году жителей и гостей Тбилиси ждет множество инсталляций, декораций, фотозон, выставочных павильонов. Также на празднике созданы площадки для культурных и спортивных мероприятий, винная зона, аллея воздушных змеев.

На “Тбилисоба” звучит музыка разных жанров, проходят театрализованные представления, электронные live-шоу. Тут можно побывать на "Фестивале сладостей”, увидеть “Тбилисское многообразие", посетить "Тбилисский рынок" и попробовать "Вкус Тбилиси".
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