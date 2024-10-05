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В Грузии опубликован список первых 15 зарегистрированных "иноагентов" – видео

В Грузии опубликован список первых 15 зарегистрированных "иноагентов" – видео

Sputnik Грузия

Пятнадцать неправительственных организаций в Грузии попали в Реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы, говорится в информации на официальном... 05.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-05T10:38+0400

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Добровольно заявки на регистрацию в реестре "иноагентов", которая длилась с 1 августа по 2 сентября, подали 476 НПО и СМИ.Министерство юстиции Грузии поместило все эти организации в Реестр после изучения их заявок и установления того, что они действительно подпадают под действие нового закона – "О прозрачности иностранного влияния". Данные публикуются с 30 сентября.

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