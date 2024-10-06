Летающая женщина и конь с аккордеоном: самые смешные фото недели

Пес Дженго сидит у части инсталляции под названием Eden Dock в финансовом районе Лондона.
Пес Дженго сидит у части инсталляции под названием Eden Dock в финансовом районе Лондона.
Четвероногий робот марширует во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи в Соннаме.
Четвероногий робот марширует во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи в Соннаме.
Посетители фестиваля Louder Than Life в Луисвилле в штате Кентукки.
Посетители фестиваля Louder Than Life в Луисвилле в штате Кентукки.
Участники готовятся к гонке на самодельных транспортных средствах в Боготе, Колумбия.
Участники готовятся к гонке на самодельных транспортных средствах в Боготе, Колумбия.
Игрок команды Arizona Diamondbacks Корбин Кэрролл пытается поймать мяч во время бейсбольного матча в Финиксе.
Игрок команды Arizona Diamondbacks Корбин Кэрролл пытается поймать мяч во время бейсбольного матча в Финиксе.
Изображение на Берлинском соборе во время репетиции Фестиваля света в Берлине.
Изображение на Берлинском соборе во время репетиции Фестиваля света в Берлине.
Участники кросса "Быстрый пес" в парке "Битцевский лес".
Участники кросса "Быстрый пес" в парке "Битцевский лес".
Чирлидер команды Baltimore Ravens выступает во время футбольного матча НФЛ против Buffalo Bills в Балтиморе.
Чирлидер команды Baltimore Ravens выступает во время футбольного матча НФЛ против Buffalo Bills в Балтиморе.
Люди проходят мимо человека в маске лошади, играющего на аккордеоне, на площади Марии Терезии в Вене.
Люди проходят мимо человека в маске лошади, играющего на аккордеоне, на площади Марии Терезии в Вене.
Игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр во время футбольного матча открытия Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте" на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
Игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр во время футбольного матча открытия Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте" на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.