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Летающая женщина и конь с аккордеоном: самые смешные фото недели
Летающая женщина и конь с аккордеоном: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 06.10.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Летающая женщина и конь с аккордеоном: самые смешные фото недели

09:47 06.10.2024 (обновлено: 10:42 06.10.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Пес Дженго сидит у части инсталляции под названием Eden Dock в финансовом районе Лондона.

Пес Дженго сидит у части инсталляции под названием Eden Dock в финансовом районе Лондона. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Пес Дженго сидит у части инсталляции под названием Eden Dock в финансовом районе Лондона.

© AP Photo / Kim Hong-Ji

Четвероногий робот марширует во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи в Соннаме.

Четвероногий робот марширует во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи в Соннаме. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Kim Hong-Ji

Четвероногий робот марширует во время празднования 76-й годовщины Дня вооруженных сил Кореи в Соннаме.

© AP Photo / Amy Harris

Посетители фестиваля Louder Than Life в Луисвилле в штате Кентукки.

Посетители фестиваля Louder Than Life в Луисвилле в штате Кентукки. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Amy Harris

Посетители фестиваля Louder Than Life в Луисвилле в штате Кентукки.

© AP Photo / Ivan Valencia

Участники готовятся к гонке на самодельных транспортных средствах в Боготе, Колумбия.

Участники готовятся к гонке на самодельных транспортных средствах в Боготе, Колумбия. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Ivan Valencia

Участники готовятся к гонке на самодельных транспортных средствах в Боготе, Колумбия.

© AP Photo / Ross D. Franklin

Игрок команды Arizona Diamondbacks Корбин Кэрролл пытается поймать мяч во время бейсбольного матча в Финиксе.

Игрок команды Arizona Diamondbacks Корбин Кэрролл пытается поймать мяч во время бейсбольного матча в Финиксе. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Ross D. Franklin

Игрок команды Arizona Diamondbacks Корбин Кэрролл пытается поймать мяч во время бейсбольного матча в Финиксе.

© AP Photo / Markus Schreiber

Изображение на Берлинском соборе во время репетиции Фестиваля света в Берлине.

Изображение на Берлинском соборе во время репетиции Фестиваля света в Берлине. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Markus Schreiber

Изображение на Берлинском соборе во время репетиции Фестиваля света в Берлине.

© photo: Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Перейти в фотобанк

Участники кросса "Быстрый пес" в парке "Битцевский лес".

Участники кросса &quot;Быстрый пес&quot; в парке &quot;Битцевский лес&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Pelagiia Tikhonova
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Участники кросса "Быстрый пес" в парке "Битцевский лес".

© AP Photo / Terrance Williams

Чирлидер команды Baltimore Ravens выступает во время футбольного матча НФЛ против Buffalo Bills в Балтиморе.

Чирлидер команды Baltimore Ravens выступает во время футбольного матча НФЛ против Buffalo Bills в Балтиморе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Terrance Williams

Чирлидер команды Baltimore Ravens выступает во время футбольного матча НФЛ против Buffalo Bills в Балтиморе.

© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди проходят мимо человека в маске лошади, играющего на аккордеоне, на площади Марии Терезии в Вене.

Люди проходят мимо человека в маске лошади, играющего на аккордеоне, на площади Марии Терезии в Вене. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andreea Alexandru

Люди проходят мимо человека в маске лошади, играющего на аккордеоне, на площади Марии Терезии в Вене.

© AP Photo / Dave Thompson

Игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр во время футбольного матча открытия Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте" на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Игрок &quot;Манчестер Юнайтед&quot; Гарри Магуайр во время футбольного матча открытия Лиги Европы между &quot;Манчестер Юнайтед&quot; и &quot;Твенте&quot; на стадионе &quot;Олд Траффорд&quot; в Манчестере. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Dave Thompson

Игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр во время футбольного матча открытия Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Твенте" на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

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