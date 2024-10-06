https://sputnik-georgia.ru/20241006/290224709.html

СВО: освобождение Торецка открывает путь на Краматорск

СВО: освобождение Торецка открывает путь на Краматорск

Sputnik Грузия

Войска РФ уверенно развивают успех на всех участках фронта. С боями расширяют зону контроля в центре города Торецка, из которого открывается путь на Краматорск... 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T18:52+0400

2024-10-06T18:52+0400

2024-10-06T19:20+0400

россия

в мире

аналитика

киев

украина

сша

нато

верховная рада

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/06/290224889_0:248:3101:1992_1920x0_80_0_0_2e4f2786e7c2bb3cf9edd7ece660507d.jpg

Подразделения российской армии за минувшие сутки значительно расширили зону контроля в центральных кварталах Торецка, разрезая позиции ВСУ на две части – северную и южную. Бои идут за каждый многоэтажный дом.Ранее Торецкий укрепрайон противника был зажат в российские "клещи", далее группировка украинских войск утратила позиции в восточных кварталах города. Под натиском российских штурмовых подразделений бандеровцы отступают и практически обречены – потери 53 бригады ВСУ стремительно растут.Одновременно ВС России продвигаются на запад севернее Часова Яра, технологично взламывая мощную систему РЭБ противника. Ранее на других участках фронта были освобождены населенные пункты ДНР – Мариновка, Острое, Григоровка, а также село Макеевка в ЛНР.Активно развивая наступательные действия, российская армия 29-30 сентября нанесла серию высокоточных ударов по объектам ВСУ в Житомирской, Киевской, Днепропетровской и других областях. Поражены несколько важных целей в правительственном квартале Киева, уничтожена база западных наемников в Одессе.На передовой солдаты ВСУ видят, что российские войска действуют умело, напористо и целеустремленно. Экс-депутат Верховной рады, командир роты БПЛА Игорь Луценко публично заявил: "На фронте – ярость русских, которые неистово прут вперед. И с этим их энтузиазмом у нас нет никаких намеков даже на то, что они это перестанут делать в ближайшее время".Ярость благороднаяБезвозвратные потери ВСУ ежесуточно составляют около 2 тысяч военнослужащих. По данным аналитиков DeepState, на всех участках фронта инициатива принадлежит ВС России, ежедневно фиксируются более 200 боестолкновений – это самые высокие показатели за время спецоперации.Все ощутимее становятся потери западных "специалистов" (от морских пехотинцев до инженеров-электронщиков), которые "активно участвуют в конфликте на Украине с его первых дней". Российский высокоточный удар по базе в Одесской области 28 сентября отправил к Бандере еще несколько десятков натовских военнослужащих.Другая группа западных "добровольцев" ВСУ 26 сентября уничтожена ракетным ударом, вместе с четырьмя "украинскими" истребителями F-16 на авиабазе Староконстантинов в Хмельницкой области. Ранее на этом же объекте гиперзвуковой "Кинжал" навсегда пресек враждебную деятельность 12 офицеров НАТО. Однако чужой опыт западных спецов ничему не учит.Американский журнал Military Watch вчера констатировал, что "иностранные кадры сыграли значительную роль" в начале курской операции ВСУ. На поле боя присутствовали американская "группа передового наблюдения" и другие западные "добровольцы", которые говорили "на польском, французском и английском языках".Вышеупомянутая Forward Observations Group – это частная военная компания США, которая участвует в боевых действиях на Украине в составе Интернационального легиона, и формально подчиняется Главному управлению разведки ВСУ. Разумеется, никто не забыт, и ничто не забыто. Российская "ярость благородная", а также "Кинжалы", "Искандеры" и "Калибры" не обещают натовским военнослужащим продолжительных командировок на всех участках украинского ТВД.Москва экономически готова к продолжению противостояния со странами НАТО, формируя соответствующий оборонный бюджет 2025 года. На Западе все яснее осознают безнадежность "украинского проекта" США. Отсюда – "холодный прием Зеленского в США", неприятие бессмысленного "плана победы" над ядерной сверхдержавой, сокращение финансирования ВСУ германскими, итальянскими и другими "союзниками". Рано или поздно, но неизбежно состоится эвакуация из Киева побежденных и униженных американцев – по сайгонскому или кабульскому сценарию.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

киев

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

россия, в мире, аналитика, киев, украина, сша, нато, верховная рада, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины