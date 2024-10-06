https://sputnik-georgia.ru/20241006/dtp-v-adzharii---sredi-pogibshikh-nesovershennoletniy-290227181.html

ДТП в Аджарии – среди погибших несовершеннолетний

ДТП в Аджарии – среди погибших несовершеннолетний

Sputnik Грузия

Автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T20:48+0400

2024-10-06T20:48+0400

2024-10-06T20:59+0400

происшествия

грузия

новости

аджария

кеда

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_f5fb86b2471a63df4873740395c35262.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несовершеннолетний скончался в результате ДТП у села Бзубзу в муниципалитете Кеда (Аджария), сообщила телекомпания "Мтавари". По информации СМИ, автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг. В результате аварии ребенок скончался на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

кеда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, аджария, кеда, дтп