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ДТП в Аджарии – среди погибших несовершеннолетний
ДТП в Аджарии – среди погибших несовершеннолетний
Sputnik Грузия
Автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T20:48+0400
2024-10-06T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несовершеннолетний скончался в результате ДТП у села Бзубзу в муниципалитете Кеда (Аджария), сообщила телекомпания "Мтавари". По информации СМИ, автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг. В результате аварии ребенок скончался на месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, кеда, дтп
происшествия, грузия, новости, аджария, кеда, дтп
ДТП в Аджарии – среди погибших несовершеннолетний
20:48 06.10.2024 (обновлено: 20:59 06.10.2024)
Автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несовершеннолетний скончался в результате ДТП у села Бзубзу в муниципалитете Кеда (Аджария), сообщила телекомпания "Мтавари".
По информации СМИ, автомобиль, в котором ехали члены одной семьи, упал в овраг.
В результате аварии ребенок скончался на месте.