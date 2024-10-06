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ДТП в Квемо Картли - два человека погибли, несколько пострадали
ДТП в Квемо Картли - два человека погибли, несколько пострадали
Sputnik Грузия
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T13:48+0400
2024-10-06T13:48+0400
2024-10-06T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Два человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском района (регион Квемо-Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2". Столкнулись два легковых автомобиля. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Как сообщили в МВД, в связи с ДТП расследование ведется по статье "Нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, что привело к гибели двух и более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, квемо картли, гардабанский район, дтп
происшествия, новости, грузия, квемо картли, гардабанский район, дтп
ДТП в Квемо Картли - два человека погибли, несколько пострадали
Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Два человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском района (регион Квемо-Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2".
Столкнулись два легковых автомобиля. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу.
Как сообщили в МВД, в связи с ДТП расследование ведется по статье "Нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, что привело к гибели двух и более человек".