https://sputnik-georgia.ru/20241006/dtp-v-kvemo-kartli---dva-cheloveka-pogibli-neskolko-postradali-290225266.html

ДТП в Квемо Картли - два человека погибли, несколько пострадали

ДТП в Квемо Картли - два человека погибли, несколько пострадали

Sputnik Грузия

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T13:48+0400

2024-10-06T13:48+0400

2024-10-06T13:48+0400

происшествия

новости

грузия

квемо картли

гардабанский район

дтп

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Два человека погибли и шестеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Гардабанском района (регион Квемо-Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2". Столкнулись два легковых автомобиля. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Как сообщили в МВД, в связи с ДТП расследование ведется по статье "Нарушении правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, что привело к гибели двух и более человек".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

квемо картли

гардабанский район

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происшествия, новости, грузия, квемо картли, гардабанский район, дтп