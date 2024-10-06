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На грузино-армянской границе сотни грузовиков стоят в очереди
На грузино-армянской границе сотни грузовиков стоят в очереди
Sputnik Грузия
Очередь растянулась примерно на 10,7 километра 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T14:39+0400
2024-10-06T14:39+0400
2024-10-06T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Несколько сот большегрузов скопилось на дороге, ведущей из Грузии в Армению, сообщил Sputnik Армения.В частности, фуры находятся на разных участках дороги, ведущей в сторону КПП.Вереницу фур можно увидеть у села Кировка Марнеульского муниципалитета (регион Квемо-Картли), она тянется до КПП "Баграташен" (примерно 10,7 км).При этом, согласно сайту службы госдоходов Грузии, в настоящее время въезда в Армению (участок нейтральной зоны и КПП) из Садахло ожидает всего лишь 233 грузовика.Ранее Комитет госдоходов Армении сообщил о снижении с 3 октября пропускной способности на таможенных пунктах пропуска "Баграташен", "Бавра" и "Гогаван" (граница с Грузией). По данным структуры, это связано с тем, что управление таможенного обслуживания и контроля КГД на сухопутных пограничных пунктах пропуска Армении перешло на ротационный принцип работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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армения, новости, общество, грузия, садахло
армения, новости, общество, грузия, садахло
На грузино-армянской границе сотни грузовиков стоят в очереди
14:39 06.10.2024 (обновлено: 14:43 06.10.2024)
Очередь растянулась примерно на 10,7 километра
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik.
Несколько сот большегрузов скопилось на дороге, ведущей из Грузии в Армению, сообщил Sputnik Армения
.
В частности, фуры находятся на разных участках дороги, ведущей в сторону КПП.
Вереницу фур можно увидеть у села Кировка Марнеульского муниципалитета (регион Квемо-Картли), она тянется до КПП "Баграташен" (примерно 10,7 км).
При этом, согласно сайту службы госдоходов Грузии, в настоящее время въезда в Армению (участок нейтральной зоны и КПП) из Садахло ожидает всего лишь 233 грузовика.
Ранее Комитет госдоходов Армении сообщил о снижении с 3 октября пропускной способности на таможенных пунктах пропуска "Баграташен", "Бавра" и "Гогаван" (граница с Грузией). По данным структуры, это связано с тем, что управление таможенного обслуживания и контроля КГД на сухопутных пограничных пунктах пропуска Армении перешло на ротационный принцип работы.