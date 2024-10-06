https://sputnik-georgia.ru/20241006/poluzaschitnik-sbornoy-gruzii-po-futbolu-oformil-khet-trik-za-sent-eten-290223428.html

Полузащитник сборной Грузии по футболу оформил хет-трик за "Сент-Этьен"

Полузащитник сборной Грузии по футболу оформил хет-трик за "Сент-Этьен"

Sputnik Грузия

Аналитический портал Whoscored оценил игру Давиташвили как идеальную — 10 баллов из 10 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T10:28+0400

2024-10-06T10:28+0400

2024-10-06T10:28+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили оформил первый хет-трик во французской Лиге 1 в матче "Сент-Этьена" против "Осера" - 3:1. Это первый хет-трик легионеров из Грузии в Лиге 1. Аналитический портал Whoscored оценил игру Давиташвили как идеальную — 10 баллов из 10, Flashscore поставил Зурико 9,0 баллов, а Sofascore — 9,3. Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии - 10 июля. Контракт рассчитан на четыре года. Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2027 года. В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, зурико давиташвили, франция, футбол, будни грузинского футбола в европе