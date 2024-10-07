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Грузинский эксперт рассказал о том, что будет до выборов и после
Грузинский эксперт рассказал о том, что будет до выборов и после
Sputnik Грузия
Грузинский эксперт и политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik рассказал, что ждет страну в преддверии выборов в парламент 26 октября и после них 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T20:18+0400
2024-10-07T20:18+0400
2024-10-07T20:40+0400
пресс-центр sputnik грузия
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Смотрите в видео, что думает эксперт о предложении Саломе Зурабишвили сформировать "теневое правительство" страны без политиков. Также политолог высказал мнение о разладе в среде грузинской оппозиции, о том, будет ли объявлен импичмент президенту Грузии, о том, как Запад вмешивается в грузинские выборы, и о возможных провокациях после выборов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, выборы, петре мамрадзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, выборы, петре мамрадзе, видео
Грузинский эксперт рассказал о том, что будет до выборов и после
20:18 07.10.2024 (обновлено: 20:40 07.10.2024)
Грузинский эксперт и политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik рассказал, что ждет страну в преддверии выборов в парламент 26 октября и после них
Смотрите в видео, что думает эксперт о предложении Саломе Зурабишвили сформировать "теневое правительство" страны без политиков.
Также политолог высказал мнение о разладе в среде грузинской оппозиции, о том, будет ли объявлен импичмент президенту Грузии, о том, как Запад вмешивается в грузинские выборы, и о возможных провокациях после выборов.