https://sputnik-georgia.ru/20241007/gruzinskiy-ekspert-rasskazal-o-tom-chto-budet-do-vyborov-i-posle-290239833.html

Грузинский эксперт рассказал о том, что будет до выборов и после

Грузинский эксперт рассказал о том, что будет до выборов и после

Sputnik Грузия

Грузинский эксперт и политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik рассказал, что ждет страну в преддверии выборов в парламент 26 октября и после них 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T20:18+0400

2024-10-07T20:18+0400

2024-10-07T20:40+0400

пресс-центр sputnik грузия

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петре мамрадзе

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Смотрите в видео, что думает эксперт о предложении Саломе Зурабишвили сформировать "теневое правительство" страны без политиков. Также политолог высказал мнение о разладе в среде грузинской оппозиции, о том, будет ли объявлен импичмент президенту Грузии, о том, как Запад вмешивается в грузинские выборы, и о возможных провокациях после выборов.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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