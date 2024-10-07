https://sputnik-georgia.ru/20241007/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--sentyabr-2024-290235914.html

Как изменились цены в Грузии – сентябрь 2024

Как изменились цены в Грузии – сентябрь 2024

Sputnik Грузия

За год в Грузии больше всего подорожали услуги гостиниц и ресторанов (7,5%). Далее следуют алкогольная и табачная продукция (4,9%), транспорт (4,3%) и сфера... 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T16:39+0400

2024-10-07T16:39+0400

2024-10-07T17:30+0400

экономика

грузия

новости

сакстат

инфляция

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0d/289880412_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ae9783b3e65cf495973bf89240fa2b55.png

За год в Грузии больше всего подорожали услуги гостиниц и ресторанов (7,5%). Далее следуют алкогольная и табачная продукция (4,9%), транспорт (4,3%) и сфера образования (2,7%), согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".При этом вновь зафиксировано существенное сокращение цен на связь (12,8%). Подешевели также коммунальные услуги (2,9%), мебель (1,5%), одежда и обувь (1,4%).Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2024 года составила 0,6% при целевом показателе 3%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сакстат, инфляция, инфографика, инфографика