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Как изменились цены в Грузии – сентябрь 2024
Как изменились цены в Грузии – сентябрь 2024
Sputnik Грузия
За год в Грузии больше всего подорожали услуги гостиниц и ресторанов (7,5%). Далее следуют алкогольная и табачная продукция (4,9%), транспорт (4,3%) и сфера... 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T16:39+0400
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За год в Грузии больше всего подорожали услуги гостиниц и ресторанов (7,5%). Далее следуют алкогольная и табачная продукция (4,9%), транспорт (4,3%) и сфера образования (2,7%), согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".При этом вновь зафиксировано существенное сокращение цен на связь (12,8%). Подешевели также коммунальные услуги (2,9%), мебель (1,5%), одежда и обувь (1,4%).Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2024 года составила 0,6% при целевом показателе 3%.
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экономика, грузия, новости, сакстат, инфляция, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, сакстат, инфляция, инфографика, инфографика
За год в Грузии больше всего подорожали услуги гостиниц и ресторанов (7,5%). Далее следуют алкогольная и табачная продукция (4,9%), транспорт (4,3%) и сфера образования (2,7%), согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом вновь зафиксировано существенное сокращение цен на связь (12,8%). Подешевели также коммунальные услуги (2,9%), мебель (1,5%), одежда и обувь (1,4%).
Годовая инфляция в Грузии в сентябре 2024 года составила 0,6% при целевом показателе 3%.