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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Метеорологи советуют запастись зонтом в ближайшие дни недели 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части территории Грузии до утра среды, 9 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Тбилиси 7 и 8 октября возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дождливая погода ожидается до утра 9 октября. Температура воздуха днем составит +23...+26 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) вероятен дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20...+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +22...+25 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

22:26 07.10.2024
© photo: Sputnik / StringerПогода - небо в облаках и вид на бульвар Батуми
Погода - небо в облаках и вид на бульвар Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Метеорологи советуют запастись зонтом в ближайшие дни недели
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части территории Грузии до утра среды, 9 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
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В Тбилиси 7 и 8 октября возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дождливая погода ожидается до утра 9 октября. Температура воздуха днем составит +23...+26 градусов.
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми , осень 2023 казино в центре города
Вид на город Батуми , осень 2023 казино в центре города - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
Вид на город Батуми , осень 2023 казино в центре города
© photo: Sputnik / Stringer
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) вероятен дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20...+24 градуса.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaНовый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
Новый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
Новый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов.
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
© Stringer
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +22...+25 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов.
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