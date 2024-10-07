https://sputnik-georgia.ru/20241007/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-290237981.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Метеорологи советуют запастись зонтом в ближайшие дни недели 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T22:26+0400

2024-10-07T22:26+0400

2024-10-07T22:26+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами ожидаются на большей части территории Грузии до утра среды, 9 октября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси 7 и 8 октября возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +25...+27 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) дождливая погода ожидается до утра 9 октября. Температура воздуха днем составит +23...+26 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) вероятен дождь. Температура воздуха днем составит +26...+28. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +20...+24 градуса. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 8 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +22...+25 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +12...+17 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, западная грузия, тбилиси, восточная грузия, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды