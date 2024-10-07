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Несовершеннолетние в Грузии: преступники и жертвы

Несовершеннолетние в Грузии: преступники и жертвы

Sputnik Грузия

За восемь месяцев года в стране был убит один несовершеннолетний, а четверо стали жертвами попыток убийства 07.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 сентября 2024 года, составило 402 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 354 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 22 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за восемь месяцев 2024 года признали 978 лиц младше 18 лет, из которых 440 стали жертвами семейного насилия, 140 – жертвами сексуальных преступлений, а 145 – жертвами угроз. За этот период был убит один несовершеннолетний, а четверо стали жертвами попыток убийства. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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