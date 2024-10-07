https://sputnik-georgia.ru/20241007/rtveli-2024-gruzinskie-fermery-ustanovili-rekord-po-sdache-vinograda-290235187.html

Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда

Ртвели 2024: грузинские фермеры установили рекорд по сдаче винограда

Sputnik Грузия

Виноград сдали почти 20 тысяч фермеров, заработав при этом до 450 миллионов лари 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T17:35+0400

2024-10-07T17:35+0400

2024-10-07T17:54+0400

новости

грузия

экономика

национальное агентство вина

кахети

рача

виноград

сезон сбора винограда завершается в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/07/290234620_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_9548691e8d21206579b6c3f2e7f81fba.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Винные заводы в Грузии переработали 300 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем, сообщили в Национальном агентстве вина. Виноград сдали до 20 тысяч фермеров, заработав при этом до 450 миллионов лари (около 166 тысяч долларов). В Кахети ртвели уже подходит к концу, а в Рача большая часть урожая уже сдана. По информации агентства, к этому времени в Кахети переработали 296 тысяч тонн винограда, 1,7 тонны – в Рача, а остальная часть собрана в других регионах Грузии. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На данный момент ртвели подошел к концу в Кахети и на родине знаменитой хванчкары – Рача, а в ближайшие дни начнется в Лечхуми. В процессе сбора винограда участвуют в общей сложности 486 винных компаний и погребов. Чтобы способствовать реализации урожая фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели и в этом году. По распоряжению правительства госсубсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, экономика, национальное агентство вина, кахети, рача, виноград, сезон сбора винограда завершается в грузии