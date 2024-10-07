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Снижение цен на топливо в Грузии может продолжиться – эксперт
Снижение цен на топливо в Грузии может продолжиться – эксперт
Sputnik Грузия
За последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T20:20+0400
2024-10-07T20:20+0400
2024-10-07T20:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Цены на топливо в Грузии снизились на 5-8 тетри, не исключено и дальнейшее незначительное понижение, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили.Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. Текущие цены на бензин в Грузии начинаются от 3,1 лари за литр, а дизель – 3,21 лари.По его словам, за последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными."Цены устанавливает мировой нефтяной рынок, международные площадки, страны ОПЕК. Хотим мы этого или нет, но глобально он будет регулироваться мировыми нефтяными рынками. Что касается ситуации у нас, то за 5 месяцев особых колебаний цен в Грузии не было", – заявил Иобашвили.По его словам, до нового года Россия не планирует продавать Грузии топливо.Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, бензин, цены на топливо
экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, бензин, цены на топливо
Снижение цен на топливо в Грузии может продолжиться – эксперт
За последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Цены на топливо в Грузии снизились на 5-8 тетри, не исключено и дальнейшее незначительное понижение, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили.
Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. Текущие цены на бензин в Грузии начинаются от 3,1 лари за литр, а дизель – 3,21 лари.
"Цены на топливо в Грузии снизились с 5 до 8 тетри. Я ожидаю, что цены могут снизиться еще немного", – заявил Иобашвили на пресс-конференции в пресс-клубе "Квира".
По его словам, за последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными.
"Цены устанавливает мировой нефтяной рынок, международные площадки, страны ОПЕК. Хотим мы этого или нет, но глобально он будет регулироваться мировыми нефтяными рынками. Что касается ситуации у нас, то за 5 месяцев особых колебаний цен в Грузии не было", – заявил Иобашвили.
По его словам, до нового года Россия не планирует продавать Грузии топливо.
"Топливо нам дает Беларусь, Румыния, Болгария, Греция, Средняя Азия. Но топливо из Средней Азии не отвечает тем стандартам, качеству, которые есть у нас в стране. Как вы знаете, на сегодняшний день у нас стандарт дизельного топлива "Евро-5". Азербайджан не отказывает нам в дизеле", – заявил Иобашвили.
Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).
В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.