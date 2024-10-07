https://sputnik-georgia.ru/20241007/snizhenie-tsen-na-toplivo-v-gruzii-mozhet-prodolzhitsya--ekspert-290237806.html

Снижение цен на топливо в Грузии может продолжиться – эксперт

Снижение цен на топливо в Грузии может продолжиться – эксперт

Sputnik Грузия

За последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T20:20+0400

2024-10-07T20:20+0400

2024-10-07T20:20+0400

экономика

грузия

новости

нефтепродукты

союз импортеров нефтепродуктов грузии

бензин

цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Цены на топливо в Грузии снизились на 5-8 тетри, не исключено и дальнейшее незначительное понижение, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили.Цена топлива на грузинском рынке зависит от цен на нефть на мировом рынке. Текущие цены на бензин в Грузии начинаются от 3,1 лари за литр, а дизель – 3,21 лари.По его словам, за последние пять месяцев особых колебаний цен на топливо в Грузии не было, цены были достаточно стабильными."Цены устанавливает мировой нефтяной рынок, международные площадки, страны ОПЕК. Хотим мы этого или нет, но глобально он будет регулироваться мировыми нефтяными рынками. Что касается ситуации у нас, то за 5 месяцев особых колебаний цен в Грузии не было", – заявил Иобашвили.По его словам, до нового года Россия не планирует продавать Грузии топливо.Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния (180,6 тысячи тонн, 14,9% от общего импорта), Болгария (107,2 тысячи тонн, 8,9% от импорта), Азербайджан (84,2 тысячи тонн, 7% от общего импорта).В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, бензин, цены на топливо