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https://sputnik-georgia.ru/20241007/v-shkole-bomba-shkolnikov-v-rayone-vake-evakuirovali-290229392.html
В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали
В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали
Sputnik Грузия
Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Cообщение о том, что в школе заложена бомба, поступило в тбилисскую государственную школу №41 на улице Палиашвили в районе Ваке, передает корреспондент Sputnik Грузия."В школу моего сына позвонили и сказали, что в здании заложена бомба", – рассказала одна из родительниц.Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, школа, тбилиси
происшествия, грузия, новости, школа, тбилиси

В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали

10:43 07.10.2024 (обновлено: 11:06 07.10.2024)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкАвтомобиль российской полиции. Москва
Автомобиль российской полиции. Москва - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2024
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Cообщение о том, что в школе заложена бомба, поступило в тбилисскую государственную школу №41 на улице Палиашвили в районе Ваке, передает корреспондент Sputnik Грузия.
"В школу моего сына позвонили и сказали, что в здании заложена бомба", – рассказала одна из родительниц.
Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации.
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