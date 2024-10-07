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В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали
В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали
Sputnik Грузия
Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации 07.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-07T10:43+0400
2024-10-07T10:43+0400
2024-10-07T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Cообщение о том, что в школе заложена бомба, поступило в тбилисскую государственную школу №41 на улице Палиашвили в районе Ваке, передает корреспондент Sputnik Грузия."В школу моего сына позвонили и сказали, что в здании заложена бомба", – рассказала одна из родительниц.Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, школа, тбилиси
происшествия, грузия, новости, школа, тбилиси
В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали
10:43 07.10.2024 (обновлено: 11:06 07.10.2024)
Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Cообщение о том, что в школе заложена бомба, поступило в тбилисскую государственную школу №41 на улице Палиашвили в районе Ваке, передает корреспондент Sputnik Грузия
.
"В школу моего сына позвонили и сказали, что в здании заложена бомба", – рассказала одна из родительниц.
Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации.