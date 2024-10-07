https://sputnik-georgia.ru/20241007/v-shkole-bomba-shkolnikov-v-rayone-vake-evakuirovali-290229392.html

В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали

В школе бомба? Учеников в районе Ваке эвакуировали

Sputnik Грузия

Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации 07.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Cообщение о том, что в школе заложена бомба, поступило в тбилисскую государственную школу №41 на улице Палиашвили в районе Ваке, передает корреспондент Sputnik Грузия."В школу моего сына позвонили и сказали, что в здании заложена бомба", – рассказала одна из родительниц.Дирекция школы приняла решение о полной эвакуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, школа, тбилиси