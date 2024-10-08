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Альпинисты из России погибли при восхождении на Казбек
Альпинисты из России погибли при восхождении на Казбек
Sputnik Грузия
Альпинисты, предположительно, сорвались c троса 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T12:50+0400
2024-10-08T12:50+0400
2024-10-08T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Двое граждан России погибли во время восхождения на гору Казбек (регион Мцхета-Мтианети), предположительно, сорвавшись c троса, сообщила телекомпания "Рустави 2". Тела обоих альпинистов были перевезены с места трагедии вертолетами Погранполиции Грузии. Начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, мцхета-мтианети
новости, в мире, мцхета-мтианети
Альпинисты из России погибли при восхождении на Казбек
12:50 08.10.2024 (обновлено: 13:16 08.10.2024)
Альпинисты, предположительно, сорвались c троса
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Двое граждан России погибли во время восхождения на гору Казбек (регион Мцхета-Мтианети), предположительно, сорвавшись c троса, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Тела обоих альпинистов были перевезены с места трагедии вертолетами Погранполиции Грузии. Начато следствие.