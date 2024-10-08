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Футболист сборной Грузии стал лучшим игроком чемпионата Австрии
Футболист сборной Грузии стал лучшим игроком чемпионата Австрии
Sputnik Грузия
На счету Отара Китеишвили в составе австрийского "Штурма" 25 проведенных матчей, девять забитых голов и шесть результативных передач 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T22:27+0400
2024-10-08T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили был признан лучшим игроком чемпионата Австрии по итогам прошлого сезона. Решение приняли футболисты, играющие за клубы чемпионата Австрии. Результаты опроса были озвучены на ежегодной церемонии Bruno Gala в Вене. "Штурм" 28-летнего Отара Китеишвили стал чемпионом Австрии сезона 2023/2024. На счету грузинского легионера – 25 проведенных матчей, девять забитых голов и шесть результативных передач. Согласно немецкому порталу Transfermarkt, стоимость Китеишвили – 5 млн евро. Китеишвили выступает за "Штурм" с лета 2018 года. В национальной сборной футболист дебютировал в 2017 году в товарищеском матче против сборной Узбекистана.
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спорт, грузия, новости, австрия, отар китеишвили
спорт, грузия, новости, австрия, отар китеишвили

Футболист сборной Грузии стал лучшим игроком чемпионата Австрии

22:27 08.10.2024
© Facebook / Georgian Football FederationПолузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили
Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
© Facebook / Georgian Football Federation
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На счету Отара Китеишвили в составе австрийского "Штурма" 25 проведенных матчей, девять забитых голов и шесть результативных передач
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и австрийского "Штурма" Отар Китеишвили был признан лучшим игроком чемпионата Австрии по итогам прошлого сезона.
Решение приняли футболисты, играющие за клубы чемпионата Австрии. Результаты опроса были озвучены на ежегодной церемонии Bruno Gala в Вене.
"Штурм" 28-летнего Отара Китеишвили стал чемпионом Австрии сезона 2023/2024. На счету грузинского легионера – 25 проведенных матчей, девять забитых голов и шесть результативных передач.
Согласно немецкому порталу Transfermarkt, стоимость Китеишвили – 5 млн евро.
Китеишвили выступает за "Штурм" с лета 2018 года. В национальной сборной футболист дебютировал в 2017 году в товарищеском матче против сборной Узбекистана.
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