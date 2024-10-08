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https://sputnik-georgia.ru/20241008/krupneyshiy-operator-mobilnoy-svyazi-gruzii-primet-uchastie-v-auktsione-po-vnedreniyu-5g-290256274.html
Крупнейший оператор мобильной связи Грузии примет участие в аукционе по внедрению 5G
Крупнейший оператор мобильной связи Грузии примет участие в аукционе по внедрению 5G
Sputnik Грузия
Согласно решению комиссии, аукцион объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5-го поколения 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T23:10+0400
2024-10-08T23:10+0400
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национальная комиссия по коммуникациям грузии
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Крупнейший оператор мобильной связи "Магтиком" примет участие во втором аукционе по внедрению технологии 5G, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, и нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов. Согласно решению комиссии, аукцион объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5-го поколения. В рамках аукционов планируется предложить полосы частот 700, 3410-3710 и 2600 МГц. Также будут объявлены четыре аукциона на получение лицензий в диапазонах частот 800 и 2100 МГц. Оба объединенных лота состоят из двух разных полос частотного спектра – 700 и 3410–3710 МГц – и предусматривают одинаковое обязательство по покрытию населенных пунктов, при этом в обоих объединенных лотах соискатель лицензии будет иметь возможность приобрести лот по оптовой цене с обязательством оператора мобильной сети виртуального доступа ( MVNO) или без указанного обязательства. В связи с тем, что внедрение технологий нового поколения критически важно для Комиссии по связи, Комиссия учла пожелания операторов и через год после первого аукциона предоставила компаниям вторую возможность участвовать в аукционе, чтобы внедрять технологии 5-го поколения и предлагать клиентам качественные услуги. А те операторы, которые получат данные частоты, будут обязаны в ближайшие 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали Грузии. При построении сетей 5G операторы должны руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. Аукционы пройдут до 12 октября этого года. Комиссия по связи начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров. 5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. А это, в свою очередь, укрепит экономику страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии

Крупнейший оператор мобильной связи Грузии примет участие в аукционе по внедрению 5G

23:10 08.10.2024
© photo: Sputnik / Vladimir AstapkovichВышка 5G на улице Тверская в Москве.
Вышка 5G на улице Тверская в Москве. - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Согласно решению комиссии, аукцион объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5-го поколения
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Крупнейший оператор мобильной связи "Магтиком" примет участие во втором аукционе по внедрению технологии 5G, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, и нем участвовал только один оператор – Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов.
Согласно решению комиссии, аукцион объявлен по 17 лотам для реализации Интернета 5-го поколения. В рамках аукционов планируется предложить полосы частот 700, 3410-3710 и 2600 МГц. Также будут объявлены четыре аукциона на получение лицензий в диапазонах частот 800 и 2100 МГц.
По решению комиссии, два аукциона будут объявлены по двум объединенным лотам – конкретному и абстрактному, которые не отличаются друг от друга по обязательствам по покрытию и цене.
Оба объединенных лота состоят из двух разных полос частотного спектра – 700 и 3410–3710 МГц – и предусматривают одинаковое обязательство по покрытию населенных пунктов, при этом в обоих объединенных лотах соискатель лицензии будет иметь возможность приобрести лот по оптовой цене с обязательством оператора мобильной сети виртуального доступа ( MVNO) или без указанного обязательства.
В связи с тем, что внедрение технологий нового поколения критически важно для Комиссии по связи, Комиссия учла пожелания операторов и через год после первого аукциона предоставила компаниям вторую возможность участвовать в аукционе, чтобы внедрять технологии 5-го поколения и предлагать клиентам качественные услуги.
А те операторы, которые получат данные частоты, будут обязаны в ближайшие 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали Грузии.

На сегодняшний день эксклюзивное право на внедрение 5G имеет оператор "Селфи Мобайл", который уже внедрил 5G в Зугдиди, Бакуриани, Гудаури, Батуми, Кобулети, Гонио и Квариати и активно продолжает этот процесс.

При построении сетей 5G операторы должны руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети.
Аукционы пройдут до 12 октября этого года.
Комиссия по связи начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров.
5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. А это, в свою очередь, укрепит экономику страны.
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