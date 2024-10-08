https://sputnik-georgia.ru/20241008/natsbank-gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-dlya-stabilizatsii-rynka-290252468.html

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Sputnik Грузия

Регулятор выставил на аукцион 60 миллионов долларов, но купили только 48,5 миллиона долларов 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T16:37+0400

2024-10-08T16:37+0400

2024-10-08T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,7194 GEL/$1.Регулятор выставил на аукцион 60 миллионов долларов, но купили только 48,5 миллиона долларов.Всего в этом году Нацбанк продал на валютных аукционах 217,2 миллиона долларов. Согласно сообщению регулятора, за последние несколько дней зафиксированный избыточный спрос на валюту создал дополнительное давление на курс лари, которое было вызвано в основном разовыми крупными сделками, в частности, в связи с плановой выплатой дивидендов.В заявлении отмечается, что в условиях режима плавающего валютного курса валютный курс формируется на основе макроэкономических фундаментальных факторов.В последнее время наблюдаемые колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами, поэтому такие колебания носят краткосрочный характер. В Нацбанке подчеркнули, что макроэкономические основы остаются сильными: за последние три года был зафиксирован высокий экономический рост, а с 2023 года инфляция опустится ниже целевого показателя в 3%. В то же время приток иностранной валюты является сильным, что помогает поддерживать дефицит текущего счета на устойчивом уровне.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, bloomberg, курс доллара, национальный банк грузии