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Пожар в Тбилиси: горит многоэтажный дом в центре города

Пожар в Тбилиси: горит многоэтажный дом в центре города

Sputnik Грузия

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T19:11+0400

2024-10-08T19:11+0400

2024-10-08T19:11+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В многоквартирном доме на улице Худадова неподалеку от железнодорожного вокзала Тбилиси горит квартира, столб дыма виден с разных точек города, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир. На месте уже работают пожарные, которые тушат огонь. Информации о пострадавших в службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступало. Точную причину возгорания установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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