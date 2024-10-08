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Пожар в Тбилиси: горит многоэтажный дом в центре города
Пожар в Тбилиси: горит многоэтажный дом в центре города
Sputnik Грузия
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T19:11+0400
2024-10-08T19:11+0400
2024-10-08T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В многоквартирном доме на улице Худадова неподалеку от железнодорожного вокзала Тбилиси горит квартира, столб дыма виден с разных точек города, сообщает телеканал "Мтавари архи". По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир. На месте уже работают пожарные, которые тушат огонь. Информации о пострадавших в службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступало. Точную причину возгорания установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
Пожар в Тбилиси: горит многоэтажный дом в центре города
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В многоквартирном доме на улице Худадова неподалеку от железнодорожного вокзала Тбилиси горит квартира, столб дыма виден с разных точек города, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная электропроводка в одной из квартир.
На месте уже работают пожарные, которые тушат огонь. Информации о пострадавших в службу по управлению чрезвычайными ситуациями не поступало.
Точную причину возгорания установит экспертиза.