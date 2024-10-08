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Президент Беларуси желает возвращения Грузии в "семью СНГ"

Президент Беларуси желает возвращения Грузии в "семью СНГ"

Sputnik Грузия

Грузия вышла из состава СНГ в 2009 году 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хотел бы восстановления "семьи СНГ", включая Грузию, Молдову и Беларусь, сообщает РИА Новости. "Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать", - заявил Лукашенко на саммите на заседании Совета глав стран СНГ в Кремле.Лукашенко абсолютно уверен, что так и будет, просто это вопрос времени.Президент Беларуси подчеркнул, что странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве.Содружество Независимых Государств — это региональная организация, созданная в 1991 году после распада СССР. СНГ включает постсоветские страны и было создано для координации экономического и политического сотрудничества между ними. Грузия вышла из СНГ в 2009 году. Украина де-юре никогда не ратифицировала устав СНГ, оставаясь участником некоторых его соглашений, и прекратила участие в его органах в 2018 году. Молдова остается официальным членом СНГ, хотя в последние годы ее сотрудничество в рамках организации сократилось. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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