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ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
Sputnik Грузия
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, говорится в пресс-релизе Банка.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны.Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7."Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка. Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.ПСБ входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объему активов. С 2018 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, экономика, новости
россия, экономика, новости
ПСБ запустил уникальный механизм трансграничных расчетов
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса, говорится в пресс-релизе Банка.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны.
"Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления", – говорится в сообщении.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам российских компаний. Расчеты осуществляются с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.
"Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка. Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", – сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.
ПСБ входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также в первую пятерку крупнейших банков страны по объему активов. С 2018 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.