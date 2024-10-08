https://sputnik-georgia.ru/20241008/sbornaya-albanii-ne-doschitaetsya-trekh-veduschikh-igrokov-v-matche-ligi-natsiy-protiv-gruzii-290249394.html

Сборная Албании не досчитается трех ведущих игроков в матче Лиги наций против Грузии

Сборная Албании не досчитается трех ведущих игроков в матче Лиги наций против Грузии

Sputnik Грузия

Перед началом третьего тура Лиги наций УЕФА сборная Грузии является единоличным лидером группы 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T16:11+0400

2024-10-08T16:11+0400

2024-10-08T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сборная Албании останется без трех ведущих игроков в октябрьских встречах Лиги наций УЕФА против Грузии и Чехии, заявил главный тренер сборной Силвиньо на пресс-конференции. Сборная Грузии сыграет против Албании 14 октября. Матч состоится на стадионе имени легендарного Михаила Месхи в Тбилиси. Все билеты на игру были проданы за считанные часы. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени. Бразильский тренер сборной Албании вызвал на матчи против Чехии и Грузии 24 игрока. В начале месяца стало известно, что команде из-за травм не смогут помочь два ведущих нападающих – Рей Манай из турецкого "Сивасспора" и Армандо Бройя из английского "Эвертона". В последний момент выяснилось, что попал в лазарет и албанский капитан, защитник "Аталанты" Берат Джимсити. Перед началом третьего тура сборная Грузии является единоличным лидером группы 1 дивизиона В Лиги наций УЕФА – шесть очков. Грузинская команда 7 сентября обыграла дома Чехию (4:1), а спустя три дня в гостях выиграла у Албании (0:1). Состав сборной Грузии на матчи против Украины и Албании: Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Саба Кверквелия ("Динамо Тбилиси"), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Микаутадзе ("Олимпийский Лион", Франция). Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: 11 октября, Украина – Грузия, 14 октября, Грузия – Албания, 16 ноября, Грузия – Украина, 19 ноября, Чехия – Грузия. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.

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