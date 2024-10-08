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Грузинские фермеры заработали сотни тысяч долларов на яблоках
Грузинские фермеры заработали сотни тысяч долларов на яблоках
Sputnik Грузия
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузинские фермеры, по последним данным, заработали более 2 миллионов лари (около 740 тысяч долларов), реализовав 9 тысяч тонн нестандартных яблок, сообщили в Агентстве развития села. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн. В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство, как и в предыдущие годы, реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок. Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получают те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,25 лари. В целях организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб. По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая. В 2023 году грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, шида картли, гори, сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, шида картли, гори, сельское хозяйство грузии
Грузинские фермеры заработали сотни тысяч долларов на яблоках
10:52 08.10.2024 (обновлено: 11:58 08.10.2024)
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузинские фермеры, по последним данным, заработали более 2 миллионов лари (около 740 тысяч долларов), реализовав 9 тысяч тонн нестандартных яблок, сообщили в Агентстве развития села.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров стартовал в начале сентября. По предварительным данным, в этом году урожай нестандартных яблок составит около 50 тысяч тонн.
Урожай яблок принимают 12 компаний в 14 приемных пунктах. Пункты по сбору нестандартных яблок открыты в регионах Шида Картли, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Кахети, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство, как и в предыдущие годы, реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок.
Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получают те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2024 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,25 лари.
В целях организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб.
По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.
В 2023 году грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок.