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https://sputnik-georgia.ru/20241008/vpervye-kollektsionnuyu-banknotu-evro-posvyatili-gruzii-i-ee-traditsiyam-290252773.html
Впервые коллекционную банкноту евро посвятили Грузии и ее традициям
Впервые коллекционную банкноту евро посвятили Грузии и ее традициям
Sputnik Грузия
Первая коллекционная банкнота евро с изображением символов Грузии вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T19:10+0400
2024-10-08T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Первая коллекционная банкнота номиналом 8 тысяч евро, посвященная Грузии, была представлена на ежегодной выставке банкнот MIF 2024 в Маастрихте (Нидерланды), сообщили в Ассоциации каллиграфов Грузии. Первая коллекционная банкнота евро с изображением символов Грузии вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров. Она была разработана и профинансирована компанией Tresurium с одобрения Европейского центрального банка. Коллекционная банкнота богата символическими элементами, которые олицетворяют богатую многовековую культуру и историю Грузии: монастырский комплекс Давид-Гареджи, монастырь Алаверди, глиняный сосуд для хранения вина квеври (символ грузинского виноделия), примеры грузинской каллиграфии. Номинал банкноты – это отсылка к истории грузинского виноделия, которая насчитывает 8 тысяч лет. Над созданием коллекционной банкноты в течение шести месяцев работала группа ведущих дизайнеров и специалистов мира, в сотрудничестве с известным грузинским художником Гией Джапаридзе и мастером каллиграфии Давидом Майсурадзе. Кроме того, Национальная администрация туризма Грузии устроила презентацию грузинского вина с целью популяризации страны как туристического направления. Гостям рассказали о тысячелетних традициях производства вина в Грузии и устроили дегустацию продукции. Традиция виноделия в Грузии Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия. А 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, нидерланды, европейский центральный банк, евро
грузия, новости, экономика, нидерланды, европейский центральный банк, евро

Впервые коллекционную банкноту евро посвятили Грузии и ее традициям

19:10 08.10.2024
© Courtesy of Georgian Calligraphers Association Первая коллекционная банкнота номиналом 8 тысяч евро с изображением символов Грузии
Первая коллекционная банкнота номиналом 8 тысяч евро с изображением символов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
© Courtesy of Georgian Calligraphers Association
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Первая коллекционная банкнота евро с изображением символов Грузии вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Первая коллекционная банкнота номиналом 8 тысяч евро, посвященная Грузии, была представлена на ежегодной выставке банкнот MIF 2024 в Маастрихте (Нидерланды), сообщили в Ассоциации каллиграфов Грузии.
Первая коллекционная банкнота евро с изображением символов Грузии вышла ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров. Она была разработана и профинансирована компанией Tresurium с одобрения Европейского центрального банка.
© Courtesy of Georgian Calligraphers Association Место проведения выставки банкнот MIF 2024 в Маастрихте
Место проведения выставки банкнот MIF 2024 в Маастрихте - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
Место проведения выставки банкнот MIF 2024 в Маастрихте
© Courtesy of Georgian Calligraphers Association
Коллекционная банкнота богата символическими элементами, которые олицетворяют богатую многовековую культуру и историю Грузии: монастырский комплекс Давид-Гареджи, монастырь Алаверди, глиняный сосуд для хранения вина квеври (символ грузинского виноделия), примеры грузинской каллиграфии. Номинал банкноты – это отсылка к истории грузинского виноделия, которая насчитывает 8 тысяч лет.
Над созданием коллекционной банкноты в течение шести месяцев работала группа ведущих дизайнеров и специалистов мира, в сотрудничестве с известным грузинским художником Гией Джапаридзе и мастером каллиграфии Давидом Майсурадзе.
© Georgian Calligraphers AssociationДегустация грузинского вина в Маастрихте
Дегустация грузинского вина в Маастрихте - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
Дегустация грузинского вина в Маастрихте
© Georgian Calligraphers Association
Кроме того, Национальная администрация туризма Грузии устроила презентацию грузинского вина с целью популяризации страны как туристического направления. Гостям рассказали о тысячелетних традициях производства вина в Грузии и устроили дегустацию продукции.

Традиция виноделия в Грузии

Традиция виноделия в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, оно занимает особое место не только в экономике, но и в грузинской культуре. В народном творчестве, в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить воспевание или изображение виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинские корни.
Грузия - родина вина
Грузия - родина вина - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2024
Грузия - родина вина
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список памятников мирового культурного наследия.
А 2017 году в Центре винной цивилизации во французском городе Бордо Грузия официально была признана родиной вина.
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