https://sputnik-georgia.ru/20241009/borba-s-narkotikami-v-gruzii-zaderzhany-30-chelovek-290292137.html

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 30 человек

Борьба с наркотиками в Грузии: задержаны 30 человек

Sputnik Грузия

Среди задержанных – восемь иностранцев, чье гражданство МВД Грузии не уточняет 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T19:09+0400

2024-10-09T19:09+0400

2024-10-09T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Полиция в рамках борьбы с наркопреступностью задержала в Тбилиси и пяти регионах Грузии 30 человек, из которых 25 – за реализацию наркотиков, говорится в сообщении МВД.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Операция по задержанию проводилась как в столице, так и в Аджарской автономной республике и регионах Самегрело – Земо Сванети, Шида Картли, Кахети и Имерети. Среди задержанных – восемь иностранцев, чье гражданство МВД Грузии не уточняет. По данным МВД, 25 задержанных, включая пятерых иностранцев, арестованы по факту незаконной продажи наркотиков в крупном и особо крупном размерах, незаконной продажи марихуаны и психотропных веществ, а также подготовки и попытки продажи. Самому младшему из них – 21 год, а самому старшему – 67 лет. Остальные пятеро задержанных, включая троих иностранцев, задержаны по факту незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в крупном и особо крупном размере, незаконного приобретения-хранения марихуаны и незаконного выращивания растения, содержащего нарковещество. Самому младшему из них – 22 года, а самому старшему – 66 лет. После личного обыска и обыска домов задержанных, а также указанных ими мест, полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, в том числе героин, MDMA, амфетамин, метамфетамин, альфа ПВП, мефедрон, кетамин, бупренорфин, трамадол и марихуану. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркополитика, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркотики, грузия, новости, происшествия, шида картли, самегрело, тбилиси