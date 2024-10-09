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"Грузинская мечта" выделит 3 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства до 2028 года
"Грузинская мечта" выделит 3 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства до 2028 года
Sputnik Грузия
Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T19:30+0400
2024-10-09T19:30+0400
2024-10-09T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в случае победы на выборах планирует выделить 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доларов) на развитие сельского хозяйства в ближайшие четыре года, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В период правления "Грузинской мечты" особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства в Грузии – были запущены программы помощи фермерам, развития многолетних культур, агрострахования, а также началась регистрация сельхоз земли в стране. По его словам, такое растущее финансирование означает лучший результат к 2028 году. Кроме того, глава Минсельхоза, который возглавляет также направление по заботе окружающей среды, отметил планируемую работу в этом направлении. По его словам, активная работа ведется и по оценке состояния ледников в Грузии, в чем стране помогают швейцарские эксперты. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Представители правящей партии говорят о 60% поддержке населения и уверены в своей победе. Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года. В направлении сельского хозяйства особый акцент будет сделан на виноделие. К 2028 году ожидается рост экспорта вина до 500 миллионов лари. Особое внимание в течение четырех лет будет уделено поддержке инновационных стартапов, отметили власти. Правящая партия выделяет такие направления, как искусственный интеллект, фаги и агротехнологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, отар шамугия , экономика, грузия, новости
грузинская мечта - демократическая грузия, отар шамугия , экономика, грузия, новости
"Грузинская мечта" выделит 3 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства до 2028 года
Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в случае победы на выборах планирует выделить 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доларов) на развитие сельского хозяйства в ближайшие четыре года, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.
В период правления "Грузинской мечты" особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства в Грузии – были запущены программы помощи фермерам, развития многолетних культур, агрострахования, а также началась регистрация сельхоз земли в стране.
"На сельское хозяйство мы выделим 3 миллиарда лари в будущие четыре года. Это беспрецедентная поддержка, которая будет направлена на финансирование различных программ и поддержку фермеров", - сказал Шамугия.
По его словам, такое растущее финансирование означает лучший результат к 2028 году.
Кроме того, глава Минсельхоза, который возглавляет также направление по заботе окружающей среды, отметил планируемую работу в этом направлении.
"Примерно через год-полтора у нас в стране будет современная система прогнозирования погоды и сообщения о различных стихийных явлениях, над которой мы работаем с финскими партнерами", - сказал Шамугия.
По его словам, активная работа ведется и по оценке состояния ледников в Грузии, в чем стране помогают швейцарские эксперты.
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Представители правящей партии говорят о 60% поддержке населения и уверены в своей победе.
Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года. В направлении сельского хозяйства особый акцент будет сделан на виноделие. К 2028 году ожидается рост экспорта вина до 500 миллионов лари.
На развитие регионов в рамках Фонда регионального развития будет выделено более 2 милиарда лари (740,7 миллиона долларов).
Особое внимание в течение четырех лет будет уделено поддержке инновационных стартапов, отметили власти. Правящая партия выделяет такие направления, как искусственный интеллект, фаги и агротехнологии.