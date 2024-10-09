https://sputnik-georgia.ru/20241009/gruzinskaya-mechta-vydelit-3-milliarda-evro-na-razvitie-selskogo-khozyaystva-do-2028-goda-290294123.html

"Грузинская мечта" выделит 3 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства до 2028 года

"Грузинская мечта" выделит 3 миллиарда евро на развитие сельского хозяйства до 2028 года

Sputnik Грузия

Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T19:30+0400

2024-10-09T19:30+0400

2024-10-09T19:30+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

отар шамугия

экономика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в случае победы на выборах планирует выделить 3 миллиарда лари (1,1 миллиарда доларов) на развитие сельского хозяйства в ближайшие четыре года, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В период правления "Грузинской мечты" особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства в Грузии – были запущены программы помощи фермерам, развития многолетних культур, агрострахования, а также началась регистрация сельхоз земли в стране. По его словам, такое растущее финансирование означает лучший результат к 2028 году. Кроме того, глава Минсельхоза, который возглавляет также направление по заботе окружающей среды, отметил планируемую работу в этом направлении. По его словам, активная работа ведется и по оценке состояния ледников в Грузии, в чем стране помогают швейцарские эксперты. Парламентские выборы пройдут 26 октября. Представители правящей партии говорят о 60% поддержке населения и уверены в своей победе. Накануне правящая партия представила программу действий на ближайшие четыре года. В направлении сельского хозяйства особый акцент будет сделан на виноделие. К 2028 году ожидается рост экспорта вина до 500 миллионов лари. Особое внимание в течение четырех лет будет уделено поддержке инновационных стартапов, отметили власти. Правящая партия выделяет такие направления, как искусственный интеллект, фаги и агротехнологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, отар шамугия , экономика, грузия, новости