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Грузия должна следовать своим интересам и дружить со всеми соседями – глава диаспоры в РФ

Грузия должна следовать своим интересам и дружить со всеми соседями – глава диаспоры в РФ

Sputnik Грузия

Несмотря на большое давление со стороны Запада, Грузия стремится проложить свой собственный, грузинский курс, об этом в интервью Sputnik Грузия заявил глава... 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T16:58+0400

2024-10-09T16:58+0400

2024-10-09T16:58+0400

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давид цецхладзе

пресс-центр

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"Мы всегда говорили, и я тоже неоднократно подчеркивал, что Грузия в первую очередь должна быть прогрузинской, иметь хорошие отношения со всеми соседями и сотрудничать со всеми странами мира, будь то Европа, Китай, США и так далее", – заявил Цецхладзе.Однако Цецхладзе отметил, что все страны, с которыми сотрудничает Грузия, должны уважать ее интересы, а не навязывать свои.

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мультимедиа, видео-новости из грузии, грузия, европа, китай, сша, политика, давид цецхладзе, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео