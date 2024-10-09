https://sputnik-georgia.ru/20241009/gruziya-prinyala-okolo-6-millionov-turistov-s-nachala-goda--lidiruyut-rossiyane-290291452.html
Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне
Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне
Sputnik Грузия
Наибольшее число визитов в январе-сентябре осуществили граждане России 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T18:01+0400
2024-10-09T18:01+0400
2024-10-09T18:01+0400
туризм
туризм
туризм в грузии
грузия делает ставку на туризм
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/78/245367810_0:182:3067:1907_1920x0_80_0_0_cb6bb7f0a25286900d23b75e244d2f16.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Число визитов международных путешественников в Грузию за три квартала 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 9,2% по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В ТОП-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 62,2% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 1,2 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24536/78/245367810_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_a8774cc5fb3f26a2934cb2291288c8bc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости
туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости
Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне
Наибольшее число визитов в январе-сентябре осуществили граждане России
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Число визитов международных путешественников в Грузию за три квартала 2024 года выросло
на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 9,2% по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Пятерка стран по числу визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года
Страна
Число визитов, тысяч
Рост, %
Россия
1 111
-3,3
Турция
1 060,3
-2
Армения
732,3
-0,5
Израиль
229,7
25,8
Азербайджан
163,2
10,9
В ТОП-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 62,2% от общего числа иностранцев.
По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 1,2 миллиона путешественников.