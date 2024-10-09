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Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне
Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне
Sputnik Грузия
Наибольшее число визитов в январе-сентябре осуществили граждане России 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T18:01+0400
2024-10-09T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Число визитов международных путешественников в Грузию за три квартала 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 9,2% по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В ТОП-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 62,2% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 1,2 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости
туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, грузия, новости

Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне

18:01 09.10.2024
© photo: Sputnik / StringerТуристы в Батуми. Достопримечательности Аджарии
Туристы в Батуми. Достопримечательности Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольшее число визитов в январе-сентябре осуществили граждане России
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Число визитов международных путешественников в Грузию за три квартала 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 9,2% по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.

Лидеры по визитам в Грузию

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Пятерка стран по числу визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года

Страна

Число визитов, тысяч

Рост, %

Россия

1 111

-3,3

Турция

1 060,3

-2

Армения

732,3

-0,5

Израиль

229,7

25,8

Азербайджан

163,2

10,9

В ТОП-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.

Как приезжают туристы в Грузию

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 62,2% от общего числа иностранцев.
По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 1,2 миллиона путешественников.
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