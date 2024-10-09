https://sputnik-georgia.ru/20241009/gruziya-prinyala-okolo-6-millionov-turistov-s-nachala-goda--lidiruyut-rossiyane-290291452.html

Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне

Грузия приняла около 6 миллионов туристов с начала года – лидируют россияне

Sputnik Грузия

Наибольшее число визитов в январе-сентябре осуществили граждане России 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T18:01+0400

2024-10-09T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия приняла около 5,8 миллиона международных путешественников в январе-сентябре 2024 года, четыре миллиона из которых были туристами, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Число визитов международных путешественников в Грузию за три квартала 2024 года выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 9,2% по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2024 года осуществили граждане России – более 1,1 миллиона, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.В ТОП-15 стран также входят Казахстан, Иран, Беларусь, Украина, Индия, Саудовская Аравия, Китай, Германия, Польша и Узбекистан.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 62,2% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Садахло" на грузино-армянской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем (37,1% от общего числа иностранцев). Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались до 1,2 миллиона путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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