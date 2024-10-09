https://sputnik-georgia.ru/20241009/uchitel-tantsev-izbil-podrostka-v-batumi--na-vremya-sledstviya-pedagog-ostanetsya-na-svobode--290290404.html
Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе
Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе
Sputnik Грузия
Семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом, заявили родственники пострадавшего 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T16:36+0400
2024-10-09T16:36+0400
2024-10-09T16:51+0400
происшествия
грузия
батуми
батумский городской суд
дворец учащейся молодежи
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252429577_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_60b49dc49f151f24ed655afad479d127.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения обвиняемому в жестоком обращении с учеником педагогу грузинских танцев из Батуми выплату залога в размере 2 тысяч лари (около 750 долларов), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В интернете появилось видео, как учитель танцев Мераб Долидзе из батумского Дворца учащейся молодежи бьет ученика по голове. Насилие над подростком зафиксировано камерой видеонаблюдения и повторялось во время урока неоднократно. На кадрах видно, как за мальчика пытается заступиться сначала другой ученик, а после – и взрослая женщина. Как выяснилось позже, это была супруга педагога. По словам отца подростка Гочи Меладзе, семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом. По словам отца пострадавшего, в ходе расследования с камер видеонаблюдения были взяты кадры и других инцидентов. Что касается самого педагога, то Мераб Долидзе свою вину не признает и ждет решения суда. Рассмотрение дела по существу в Батумском городском суде начнется в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252429577_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_26c23cf37ad5813dc4e62d7a66736b1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, батуми, батумский городской суд, дворец учащейся молодежи, новости
происшествия, грузия, батуми, батумский городской суд, дворец учащейся молодежи, новости
Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе
16:36 09.10.2024 (обновлено: 16:51 09.10.2024)
Семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом, заявили родственники пострадавшего
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения обвиняемому в жестоком обращении с учеником педагогу грузинских танцев из Батуми выплату залога в размере 2 тысяч лари (около 750 долларов), сообщила телекомпания "Рустави 2".
В интернете появилось видео, как учитель танцев Мераб Долидзе из батумского Дворца учащейся молодежи бьет ученика по голове. Насилие над подростком зафиксировано камерой видеонаблюдения и повторялось во время урока неоднократно. На кадрах видно, как за мальчика пытается заступиться сначала другой ученик, а после – и взрослая женщина. Как выяснилось позже, это была супруга педагога.
По словам отца подростка Гочи Меладзе, семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом.
"Когда член нашей семьи пришел забрать ребенка, мальчик плакал, был взволнован, он рассказал своей тете, что учитель побил его. Когда моя жена пришла разобраться, учитель был агрессивен. После чего мы вызвали полицию", - расссказал Меладзе.
По словам отца пострадавшего, в ходе расследования с камер видеонаблюдения были взяты кадры и других инцидентов. Что касается самого педагога, то Мераб Долидзе свою вину не признает и ждет решения суда.
"Оставьте меня в покое... Я не хочу больше говорить и комментировать. Будет суд, и все подтвердится. Все", - сказал Долидзе.
Рассмотрение дела по существу в Батумском городском суде начнется в ближайшее время.