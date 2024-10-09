https://sputnik-georgia.ru/20241009/uchitel-tantsev-izbil-podrostka-v-batumi--na-vremya-sledstviya-pedagog-ostanetsya-na-svobode--290290404.html

Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе

Учитель танцев избил подростка в Батуми: на время следствия педагог останется на свободе

Sputnik Грузия

Семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом, заявили родственники пострадавшего 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T16:36+0400

2024-10-09T16:36+0400

2024-10-09T16:51+0400

происшествия

грузия

батуми

батумский городской суд

дворец учащейся молодежи

новости

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Батумский городской суд избрал в качестве меры пресечения обвиняемому в жестоком обращении с учеником педагогу грузинских танцев из Батуми выплату залога в размере 2 тысяч лари (около 750 долларов), сообщила телекомпания "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В интернете появилось видео, как учитель танцев Мераб Долидзе из батумского Дворца учащейся молодежи бьет ученика по голове. Насилие над подростком зафиксировано камерой видеонаблюдения и повторялось во время урока неоднократно. На кадрах видно, как за мальчика пытается заступиться сначала другой ученик, а после – и взрослая женщина. Как выяснилось позже, это была супруга педагога. По словам отца подростка Гочи Меладзе, семья сделает все, чтобы наказать педагога в полном соответствии с законом. По словам отца пострадавшего, в ходе расследования с камер видеонаблюдения были взяты кадры и других инцидентов. Что касается самого педагога, то Мераб Долидзе свою вину не признает и ждет решения суда. Рассмотрение дела по существу в Батумском городском суде начнется в ближайшее время. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, батуми, батумский городской суд, дворец учащейся молодежи, новости