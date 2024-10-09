https://sputnik-georgia.ru/20241009/v-adzharii-zaderzhali-muzhchinu-podozrevaemogo-v-ubiystve-soseda-iz-ruzhya--290290588.html

В Аджарии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа из ружья

В Аджарии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа из ружья

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T17:17+0400

2024-10-09T17:17+0400

2024-10-09T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Полиция Аджарии задержала 34-летнего жителя села Легва (Кобулетский район) по обвинению в умышленном убийстве своего пожилого соседа из ружья, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Расследование, проведенное МВД, показало, что обвиняемый 8 октября этого года в селе Легва в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, застрелил 64-летнего соседа из охотничьего ружья. После чего скрылся с места преступления. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам. В качестве орудия преступления было изъято охотничье ружье. Расследование дела продолжается по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

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преступность в грузии, происшествия, новости, грузия, аджария