https://sputnik-georgia.ru/20241009/zhdet-li-gruziyu-polnaya-otmena-vizovykh-ogranicheniy-so-storony-rossii-290269932.html

Ждет ли Грузию полная отмена визовых ограничений со стороны России?

Ждет ли Грузию полная отмена визовых ограничений со стороны России?

Sputnik Грузия

Грузинская диаспора в России активно работает над упрощением миграционной политики для граждан страны, которые хотят учиться и работать в РФ, об этом в... 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T15:34+0400

2024-10-09T15:34+0400

2024-10-09T15:36+0400

пресс-центр sputnik грузия

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давид цецхладзе

грузинская диаспора

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"Несмотря на снятие визовых ограничений на краткосрочные поездки в Россию для граждан Грузии, возобновления авиасообщения, все равно для наших соотечественников существует ряд преград, которые хочется уже поскорее преодолеть, и мы активно работаем над этими вопросами", – сообщил Цецхладзе.По словам Цецхладзе, грузинская диаспора в России ведет переговоры с представителями правительства РФ на тему полной минимизации визовых ограничений для граждан Грузии.В мае 2023 года в России отменили визы для граждан Грузии для краткосрочных поездок. Однако визовые ограничения по-прежнему действуют для граждан, которые едут в соседнюю страну с целью учебы или работы.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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