https://sputnik-georgia.ru/20241009/zhdet-li-gruziyu-polnaya-otmena-vizovykh-ogranicheniy-so-storony-rossii-290269932.html
Ждет ли Грузию полная отмена визовых ограничений со стороны России?
Ждет ли Грузию полная отмена визовых ограничений со стороны России?
Sputnik Грузия
Грузинская диаспора в России активно работает над упрощением миграционной политики для граждан страны, которые хотят учиться и работать в РФ, об этом в... 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T15:34+0400
2024-10-09T15:34+0400
2024-10-09T15:36+0400
пресс-центр sputnik грузия
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давид цецхладзе
грузинская диаспора
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"Несмотря на снятие визовых ограничений на краткосрочные поездки в Россию для граждан Грузии, возобновления авиасообщения, все равно для наших соотечественников существует ряд преград, которые хочется уже поскорее преодолеть, и мы активно работаем над этими вопросами", – сообщил Цецхладзе.По словам Цецхладзе, грузинская диаспора в России ведет переговоры с представителями правительства РФ на тему полной минимизации визовых ограничений для граждан Грузии.В мае 2023 года в России отменили визы для граждан Грузии для краткосрочных поездок. Однако визовые ограничения по-прежнему действуют для граждан, которые едут в соседнюю страну с целью учебы или работы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, давид цецхладзе, грузинская диаспора, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, давид цецхладзе, грузинская диаспора, видео
Ждет ли Грузию полная отмена визовых ограничений со стороны России?
15:34 09.10.2024 (обновлено: 15:36 09.10.2024)
Грузинская диаспора в России активно работает над упрощением миграционной политики для граждан страны, которые хотят учиться и работать в РФ, об этом в интервью Sputnik Грузия заявил глава грузинской диаспоры Давид Цецхладзе
"Несмотря на снятие визовых ограничений на краткосрочные поездки в Россию для граждан Грузии, возобновления авиасообщения, все равно для наших соотечественников существует ряд преград, которые хочется уже поскорее преодолеть, и мы активно работаем над этими вопросами", – сообщил Цецхладзе.
По словам Цецхладзе, грузинская диаспора в России ведет переговоры с представителями правительства РФ на тему полной минимизации визовых ограничений для граждан Грузии.
В мае 2023 года в России отменили визы для граждан Грузии для краткосрочных поездок. Однако визовые ограничения по-прежнему действуют для граждан, которые едут в соседнюю страну с целью учебы или работы.