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Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024

Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024

Sputnik Грузия

Победители престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2024 были выбраны из 59 228 работ из 117 стран и территорий. Смотрите в фотоленте Sputnik... 10.10.2024, Sputnik Грузия

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В этом году он проходит в 60-й раз. В финал были отобраны 100 снимков. В главной номинации "Фотограф года" победителем был признан канадский фотограф Шейн Гросс за снимок головастиков западноамериканской жабы (эту же работу назвали лучшей в номинации "Водно-болотные угодья").

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