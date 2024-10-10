Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024
"Рой жизни" Шейна Гросса, Канада, победитель в номинации "Водно-болотные угодья: общая картина".
"Рой жизни" Шейна Гросса, Канада, победитель в номинации "Водно-болотные угодья: общая картина".
"Жизнь под мертвым лесом" Алексиса Тинкера-Цаваласа, Германия, победитель в номинации "Фотограф в возрасте 15-17 лет".
"Жизнь под мертвым лесом" Алексиса Тинкера-Цаваласа, Германия, победитель в номинации "Фотограф в возрасте 15-17 лет".
"Старик из Глена" Фортанато Гатто, Италия, победитель в категории "Растения и грибы".
"Старик из Глена" Фортанато Гатто, Италия, победитель в категории "Растения и грибы".
"Момент спокойствия" от Хиккадува Лиянаге Прасанта Винода, Шри-Ланка, победитель в номинации "Поведение: Млекопитающие".
"Момент спокойствия" от Хиккадува Лиянаге Прасанта Винода, Шри-Ланка, победитель в номинации "Поведение: Млекопитающие".
"Практика делает совершенным" Джека Чжи, США, победитель в номинации "Поведение: Птицы".
"Практика делает совершенным" Джека Чжи, США, победитель в номинации "Поведение: Птицы".
"Поиск новых улик" Бритты Ящински, Германия/Великобритания, победитель в номинации "Фотожурналистика".
"Поиск новых улик" Бритты Ящински, Германия/Великобритания, победитель в номинации "Фотожурналистика".
"Под ватерлинией" Мэтью Смита, Великобритания/ Австралия, победитель в номинации "Под водой".
"Под ватерлинией" Мэтью Смита, Великобритания/ Австралия, победитель в номинации "Под водой".
"Отряд подрывников" Инго Арндта, Германия, победитель в номинации "Поведение: Беспозвоночные".
"Отряд подрывников" Инго Арндта, Германия, победитель в номинации "Поведение: Беспозвоночные".
"Искусная ворона" Йиржи Гржебичека, Чехия, победитель в номинации "Природный артистизм".
"Искусная ворона" Йиржи Гржебичека, Чехия, победитель в номинации "Природный артистизм".
"Граница рыси" Игоря Метельского, Россия, победитель в номинации "Животные в их среде обитания".
"Граница рыси" Игоря Метельского, Россия, победитель в номинации "Животные в их среде обитания".
"Борьба на болотах" Карин Айгнер, США, победительница в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
"Борьба на болотах" Карин Айгнер, США, победительница в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".
"На страже" Джоана И. Марриотта, Санада, победитель в номинации "Портрет животного".
"На страже" Джоана И. Марриотта, Санада, победитель в номинации "Портрет животного".
"Тигр в городе" Робина Дариуса Конца, Германия, победитель в номинации "Городская дикая природа".
"Тигр в городе" Робина Дариуса Конца, Германия, победитель в номинации "Городская дикая природа".
"Диета из смертельного пластика" Джастина Гиллигана, Австралия", победитель в номинации "Океаны: Общая картина".
"Диета из смертельного пластика" Джастина Гиллигана, Австралия", победитель в номинации "Океаны: Общая картина".
"Дельфины леса" Томаса Песчака, Германия/Южная Африка, победитель конкурса фотожурналистов "Среди деревьев".
"Дельфины леса" Томаса Песчака, Германия/Южная Африка, победитель конкурса фотожурналистов "Среди деревьев".