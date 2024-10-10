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Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024
Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024
Sputnik Грузия
Победители престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2024 были выбраны из 59 228 работ из 117 стран и территорий. Смотрите в фотоленте Sputnik... 10.10.2024, Sputnik Грузия
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В этом году он проходит в 60-й раз. В финал были отобраны 100 снимков. В главной номинации "Фотограф года" победителем был признан канадский фотограф Шейн Гросс за снимок головастиков западноамериканской жабы (эту же работу назвали лучшей в номинации "Водно-болотные угодья").
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фото, мультимедиа
фото, мультимедиа

Лесные дельфины и Моменты безмятежности: лучшие фото дикой природы 2024

12:37 10.10.2024 (обновлено: 13:20 11.10.2024)
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Победители престижного конкурса Wildlife Photographer of the Year 2024 были выбраны из 59 228 работ из 117 стран и территорий. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки
В этом году он проходит в 60-й раз. В финал были отобраны 100 снимков.
В главной номинации "Фотограф года" победителем был признан канадский фотограф Шейн Гросс за снимок головастиков западноамериканской жабы (эту же работу назвали лучшей в номинации "Водно-болотные угодья").
© photo : Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Рой жизни" Шейна Гросса, Канада, победитель в номинации "Водно-болотные угодья: общая картина".

&quot;Рой жизни&quot; Шейна Гросса, Канада, победитель в номинации &quot;Водно-болотные угодья: общая картина&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Рой жизни" Шейна Гросса, Канада, победитель в номинации "Водно-болотные угодья: общая картина".

© photo : Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Жизнь под мертвым лесом" Алексиса Тинкера-Цаваласа, Германия, победитель в номинации "Фотограф в возрасте 15-17 лет".

&quot;Жизнь под мертвым лесом&quot; Алексиса Тинкера-Цаваласа, Германия, победитель в номинации &quot;Фотограф в возрасте 15-17 лет&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Жизнь под мертвым лесом" Алексиса Тинкера-Цаваласа, Германия, победитель в номинации "Фотограф в возрасте 15-17 лет".

© photo : Fortunato Gatto/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Старик из Глена" Фортанато Гатто, Италия, победитель в категории "Растения и грибы".

&quot;Старик из Глена&quot; Фортанато Гатто, Италия, победитель в категории &quot;Растения и грибы&quot;. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Fortunato Gatto/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Старик из Глена" Фортанато Гатто, Италия, победитель в категории "Растения и грибы".

© photo : Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Момент спокойствия" от Хиккадува Лиянаге Прасанта Винода, Шри-Ланка, победитель в номинации "Поведение: Млекопитающие".

&quot;Момент спокойствия&quot; от Хиккадува Лиянаге Прасанта Винода, Шри-Ланка, победитель в номинации &quot;Поведение: Млекопитающие&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Момент спокойствия" от Хиккадува Лиянаге Прасанта Винода, Шри-Ланка, победитель в номинации "Поведение: Млекопитающие".

© photo : Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Практика делает совершенным" Джека Чжи, США, победитель в номинации "Поведение: Птицы".

&quot;Практика делает совершенным&quot; Джека Чжи, США, победитель в номинации &quot;Поведение: Птицы&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Практика делает совершенным" Джека Чжи, США, победитель в номинации "Поведение: Птицы".

© photo : Britta Jaschinski/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Поиск новых улик" Бритты Ящински, Германия/Великобритания, победитель в номинации "Фотожурналистика".

&quot;Поиск новых улик&quot; Бритты Ящински, Германия/Великобритания, победитель в номинации &quot;Фотожурналистика&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Britta Jaschinski/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Поиск новых улик" Бритты Ящински, Германия/Великобритания, победитель в номинации "Фотожурналистика".

© photo : Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Под ватерлинией" Мэтью Смита, Великобритания/ Австралия, победитель в номинации "Под водой".

&quot;Под ватерлинией&quot; Мэтью Смита, Великобритания/ Австралия, победитель в номинации &quot;Под водой&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Под ватерлинией" Мэтью Смита, Великобритания/ Австралия, победитель в номинации "Под водой".

© photo : Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Отряд подрывников" Инго Арндта, Германия, победитель в номинации "Поведение: Беспозвоночные".

&quot;Отряд подрывников&quot; Инго Арндта, Германия, победитель в номинации &quot;Поведение: Беспозвоночные&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Отряд подрывников" Инго Арндта, Германия, победитель в номинации "Поведение: Беспозвоночные".

© photo : Jiří Hřebíček/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Искусная ворона" Йиржи Гржебичека, Чехия, победитель в номинации "Природный артистизм".

&quot;Искусная ворона&quot; Йиржи Гржебичека, Чехия, победитель в номинации &quot;Природный артистизм&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Jiří Hřebíček/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Искусная ворона" Йиржи Гржебичека, Чехия, победитель в номинации "Природный артистизм".

© photo : Igor Metelskiy/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Граница рыси" Игоря Метельского, Россия, победитель в номинации "Животные в их среде обитания".

&quot;Граница рыси&quot; Игоря Метельского, Россия, победитель в номинации &quot;Животные в их среде обитания&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Igor Metelskiy/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Граница рыси" Игоря Метельского, Россия, победитель в номинации "Животные в их среде обитания".

© photo : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Борьба на болотах" Карин Айгнер, США, победительница в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".

&quot;Борьба на болотах&quot; Карин Айгнер, США, победительница в номинации &quot;Поведение: амфибии и рептилии&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Борьба на болотах" Карин Айгнер, США, победительница в номинации "Поведение: амфибии и рептилии".

© photo : John E Marriott/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"На страже" Джоана И. Марриотта, Санада, победитель в номинации "Портрет животного".

&quot;На страже&quot; Джоана И. Марриотта, Санада, победитель в номинации &quot;Портрет животного&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : John E Marriott/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"На страже" Джоана И. Марриотта, Санада, победитель в номинации "Портрет животного".

© photo : Robin Darius Conz/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Тигр в городе" Робина Дариуса Конца, Германия, победитель в номинации "Городская дикая природа".

&quot;Тигр в городе&quot; Робина Дариуса Конца, Германия, победитель в номинации &quot;Городская дикая природа&quot;. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Robin Darius Conz/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Тигр в городе" Робина Дариуса Конца, Германия, победитель в номинации "Городская дикая природа".

© photo : Justin Gilligan/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Диета из смертельного пластика" Джастина Гиллигана, Австралия", победитель в номинации "Океаны: Общая картина".

&quot;Диета из смертельного пластика&quot; Джастина Гиллигана, Австралия&quot;, победитель в номинации &quot;Океаны: Общая картина&quot;. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Justin Gilligan/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Диета из смертельного пластика" Джастина Гиллигана, Австралия", победитель в номинации "Океаны: Общая картина".

© photo : Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Дельфины леса" Томаса Песчака, Германия/Южная Африка, победитель конкурса фотожурналистов "Среди деревьев".

&quot;Дельфины леса&quot; Томаса Песчака, Германия/Южная Африка, победитель конкурса фотожурналистов &quot;Среди деревьев&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

"Дельфины леса" Томаса Песчака, Германия/Южная Африка, победитель конкурса фотожурналистов "Среди деревьев".

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