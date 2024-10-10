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Грузия готовится к парламентским выборам – новшества
Грузия готовится к парламентским выборам – новшества
Sputnik Грузия
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с... 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T13:39+0400
2024-10-10T13:39+0400
2024-10-10T14:03+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.На этот раз участвовать в выборах могут только партии и никаких блоков. В этой ситуации оппозиционные объединения нашли выход - партии-лидеры в коалициях официально переименовались и вписали партнеров в свой партийный список. Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%. Голосование в стране пройдет на более чем 3 тысячах участков.
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грузия, новости, политика, инфографика, инфографика, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, инфографика, инфографика, парламентские выборы в грузии 2024
Грузия готовится к парламентским выборам – новшества
13:39 10.10.2024 (обновлено: 14:03 10.10.2024)
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
На этот раз участвовать в выборах могут только партии и никаких блоков. В этой ситуации оппозиционные объединения нашли выход - партии-лидеры в коалициях официально переименовались и вписали партнеров в свой партийный список.
Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%.
Голосование в стране пройдет на более чем 3 тысячах участков.