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Грузия готовится к парламентским выборам – новшества

Грузия готовится к парламентским выборам – новшества

Sputnik Грузия

Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с... 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T13:39+0400

2024-10-10T13:39+0400

2024-10-10T14:03+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.На этот раз участвовать в выборах могут только партии и никаких блоков. В этой ситуации оппозиционные объединения нашли выход - партии-лидеры в коалициях официально переименовались и вписали партнеров в свой партийный список. Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%. Голосование в стране пройдет на более чем 3 тысячах участков.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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