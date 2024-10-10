https://sputnik-georgia.ru/20241010/gruziya-pochuvstvovala-svoy-avtoritet--vitse-spiker-o-rukopisi-x-veka-podarennoy-ivanishvili-290307097.html

Грузия почувствовала свой авторитет – вице-спикер о рукописи X века, подаренной Иванишвили

Грузия почувствовала свой авторитет – вице-спикер о рукописи X века, подаренной Иванишвили

Sputnik Грузия

Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T17:32+0400

2024-10-10T17:32+0400

2024-10-10T17:32+0400

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sotheby's

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Приобретение основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили для Грузии уникальной рукописи X века – это очередная возможность почувствовать стране свой авторитет и заявить о своей древнейшей культуре, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский журналистам. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили в июне 2024 года приобрел для Грузии рукопись грузинского монаха Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1 миллион фунтов стерлингов. Рукопись доставили в Тбилиси 9 октября. Она будет храниться в Золотом фонде Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия. По словам вице-спикера, Бидзине Иванишвили принадлежит одна из огромнейших ролей во всей истории Грузии, что еще раз подтвердилось приобретением уникальной рукописи. Западно-арамейский диалект, на котором написана рукопись, использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – ред.) и рукописей. Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае. В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, культура, бидзина иванишвили, георгий вольский, sotheby's