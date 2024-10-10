https://sputnik-georgia.ru/20241010/obem-ekonomiki-gruzii-vyrastit-pochti-na-45-za-chetyre-goda---premer-290305473.html

Объем экономики Грузии вырастит почти на 45% за четыре года - премьер

Объем экономики Грузии вырастит почти на 45% за четыре года - премьер

Sputnik Грузия

По словам премьера, через четыре года в Грузии будет более низкий уровень безработицы, чем в среднем в ЕС 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T15:58+0400

2024-10-10T15:58+0400

2024-10-10T15:58+0400

экономика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

безработица

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Объем экономики Грузии достигнет 130 миллиардов лари в 2028 году, то есть, вырастит на 44,4% по сравнению с 2024 годом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Премьер рассказал об экономических успехах Грузии после смены власти в 2012 году, отметив, что предыдущая власть через монополизированные СМИ лгала народу, что экономика процветает и все счастливы. По его словам, объем экономики Грузии в 2012 году составлял 28 миллиардов лари, а в 2024 году она достигла 90 миллиардов лари. В последние годы, ВВП Грузии стремительно растет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. По словам премьера, предыдущая власть оставила "Грузинской мечте" в наследство тяжелейшую ситуацию - бюджет составлял лишь 8,5 миллиардов лари, безработица - примерно 27%, бедность – 30%, а 1 120 000 человек жили за чертой бедности. Кобахидзе отметил, что сегодня в стране радикально иная ситуация. "Пропорционально этому растет бюджет, он был 8,5 млрд лари, в этом году у нас уже 27,8 млрд лари, а к 2028 году он превысит 40 млрд лари. Что касается безработицы, то она, по текущим данным, сократилась вдвое, составляет 13,7%, а по представленному плану безработица снизится до 4% к 2028 году", - отметил он. По словам премьера, через четыре года в Грузии будет более низкий уровень безработицы, чем в среднем в ЕС, где средний показатель составляет сегодня 6%. То есть, число занятых в Грузии с 1 217 000 человек в 2021 году выросло до 1 387 000 – во втором квартале 2024 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, безработица