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Определенные силы пытаются дестабилизировать грузинское общество в России – Цецхладзе
Определенные силы пытаются дестабилизировать грузинское общество в России – Цецхладзе
Sputnik Грузия
Перед парламентскими выборами в Грузии определенные силы пытались посеять раздор в грузинской диаспоре в России, об этом сообщил глава диаспоры Давид Цецхладзе... 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T14:37+0400
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2024-10-10T14:37+0400
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“Исходя из того, что здесь нам, грузинам в России, пытаются навязать очень нехорошую волну, мы уже понимаем, насколько будет высок градус в самой Грузии”, - заявил Цецхладзе.По словам главы грузинской диаспоры, были две попытки поднять волну дестабилизации. Первая – это попытка поднять волну против грузин в Курской области, вторая – определенные силы пытались взбудоражить общественность в соцсетях тем, что у граждан Грузии нет возможности голосовать на территории России.По словам Цецхладзе, обе попытки внести дестабилизацию в грузинское общество в России были устранены.
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мультимедиа, видео, грузия, давид цецхладзе, россия, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
мультимедиа, видео, грузия, давид цецхладзе, россия, видео-новости из грузии, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео
Определенные силы пытаются дестабилизировать грузинское общество в России – Цецхладзе
Перед парламентскими выборами в Грузии определенные силы пытались посеять раздор в грузинской диаспоре в России, об этом сообщил глава диаспоры Давид Цецхладзе в интервью Sputnik Грузия
“Исходя из того, что здесь нам, грузинам в России, пытаются навязать очень нехорошую волну, мы уже понимаем, насколько будет высок градус в самой Грузии”, - заявил Цецхладзе.
По словам главы грузинской диаспоры, были две попытки поднять волну дестабилизации. Первая – это попытка поднять волну против грузин в Курской области, вторая – определенные силы пытались взбудоражить общественность в соцсетях тем, что у граждан Грузии нет возможности голосовать на территории России.
По словам Цецхладзе, обе попытки внести дестабилизацию в грузинское общество в России были устранены.