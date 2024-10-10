https://sputnik-georgia.ru/20241010/opredelennye-sily-pytayutsya-destabilizirovat-gruzinskoe-obschestvo-v-rossii--tsetskhladze-290304369.html

Определенные силы пытаются дестабилизировать грузинское общество в России – Цецхладзе

Определенные силы пытаются дестабилизировать грузинское общество в России – Цецхладзе

Sputnik Грузия

Перед парламентскими выборами в Грузии определенные силы пытались посеять раздор в грузинской диаспоре в России, об этом сообщил глава диаспоры Давид Цецхладзе... 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T14:37+0400

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“Исходя из того, что здесь нам, грузинам в России, пытаются навязать очень нехорошую волну, мы уже понимаем, насколько будет высок градус в самой Грузии”, - заявил Цецхладзе.По словам главы грузинской диаспоры, были две попытки поднять волну дестабилизации. Первая – это попытка поднять волну против грузин в Курской области, вторая – определенные силы пытались взбудоражить общественность в соцсетях тем, что у граждан Грузии нет возможности голосовать на территории России.По словам Цецхладзе, обе попытки внести дестабилизацию в грузинское общество в России были устранены.

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