https://sputnik-georgia.ru/20241010/razbitye-kompyutery-i-televizor---v-gruzii-pytalis-ograbit-kreditnuyu-organizatsiyu-290305192.html

Разбитые компьютеры и телевизор - в Грузии пытались ограбить кредитную организацию

Разбитые компьютеры и телевизор - в Грузии пытались ограбить кредитную организацию

Sputnik Грузия

Злоумышленникам не удалось забрать из банка деньги 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T15:22+0400

2024-10-10T15:22+0400

2024-10-10T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Неизвестные поздно ночью совершили попытку ограбления филиала кредитной организации "Кристалл" в центре города Абаша на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". Грабители расколотили инвентарь организации, включая телевизор и компьютеры. Они также пытались проникнуть в хранилище с помощью сварочного аппарата, но не смогли открыть дверь. Злоумышленникам не удалось забрать из организации деньги. Ведется расследование. Сотрудников банка вызвали на опрос в отделение полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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