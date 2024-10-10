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Разбитые компьютеры и телевизор - в Грузии пытались ограбить кредитную организацию
Разбитые компьютеры и телевизор - в Грузии пытались ограбить кредитную организацию
Sputnik Грузия
Злоумышленникам не удалось забрать из банка деньги 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T15:22+0400
2024-10-10T15:22+0400
2024-10-10T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Неизвестные поздно ночью совершили попытку ограбления филиала кредитной организации "Кристалл" в центре города Абаша на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2". Грабители расколотили инвентарь организации, включая телевизор и компьютеры. Они также пытались проникнуть в хранилище с помощью сварочного аппарата, но не смогли открыть дверь. Злоумышленникам не удалось забрать из организации деньги. Ведется расследование. Сотрудников банка вызвали на опрос в отделение полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, абаша
происшествия, грузия, новости, абаша
Разбитые компьютеры и телевизор - в Грузии пытались ограбить кредитную организацию
Злоумышленникам не удалось забрать из банка деньги
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Неизвестные поздно ночью совершили попытку ограбления филиала кредитной организации "Кристалл" в центре города Абаша на западе Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Грабители расколотили инвентарь организации, включая телевизор и компьютеры. Они также пытались проникнуть в хранилище с помощью сварочного аппарата, но не смогли открыть дверь.
Злоумышленникам не удалось забрать из организации деньги. Ведется расследование. Сотрудников банка вызвали на опрос в отделение полиции.