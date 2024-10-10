https://sputnik-georgia.ru/20241010/rossiya-rasshirila-bezvizovyy-rezhim-na-grazhdan-gruzii-290306022.html

Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии

Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии

Sputnik Грузия

Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T16:20+0400

2024-10-10T16:20+0400

2024-10-10T16:29+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, грузия, новости, политика, россия отменила визы для граждан грузии