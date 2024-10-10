https://sputnik-georgia.ru/20241010/rossiya-rasshirila-bezvizovyy-rezhim-na-grazhdan-gruzii-290306022.html
Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии
Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии
Sputnik Грузия
Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T16:20+0400
2024-10-10T16:20+0400
2024-10-10T16:29+0400
россия
грузия
новости
политика
россия отменила визы для граждан грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284796276_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88ec441696b98705607b857c389d725e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней. Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября.Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284796276_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b81548960a1cd68328e2cd7e3a527034.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, грузия, новости, политика, россия отменила визы для граждан грузии
россия, грузия, новости, политика, россия отменила визы для граждан грузии
Россия расширила безвизовый режим на граждан Грузии
16:20 10.10.2024 (обновлено: 16:29 10.10.2024)
Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о расширении безвизового режим на граждан Грузии, въезжающих в РФ в целях трудовой деятельности либо на срок более 90 дней.
Указ вступает в силу со дня его подписания – 10 октября.
Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визы в одностороннем порядке в начале 2012 года.
В мае 2023 года указом президента России Владимира Путина был введен безвизовый режим для граждан Грузии, за исключением тех граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы на срок более чем на три месяца.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).