https://sputnik-georgia.ru/20241010/sbornaya-gruzii-sygraet-protiv-ukrainy-v-poznani-v-ramkakh-ligi-natsiy-290309297.html

Сборная Грузии сыграет против Украины в Познани в рамках Лиги наций

Сборная Грузии сыграет против Украины в Познани в рамках Лиги наций

Sputnik Грузия

Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций после двух туров занимает первое место в группе В1 с 6 очками 10.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сыграет против Украины в пятницу, 11 октября, в Познани в матче третьего тура Лиги наций УЕФА дивизиона В – начало встречи в 22:45. Сборная Грузии в текущем розыгрыше Лиги наций обыграла Чехию (4:1) и Албанию (1:0) и после двух туров занимает первое место в группе В1 с 6 очками. Где посмотреть матч Футбольные болельщики 11 октября смогут посмотреть прямую трансляцию матча на специальном экране, установленном на площади Первой Республики в Тбилиси. Специально к матчу часть тбилисских автобусов и метро будут работать до 02:00 часов ночи. История встреч Грузия и Украина провели девять встреч. Украинцы победили в шести матчах, еще три встречи завершились вничью. Первый матч прошел еще в августе 1998 года и завершился со счетом 4:0 в пользу украинцев. Состав сборной Грузии Тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль назвал имена 23 игроков, вызванных для участия в матчах третьего и четвертого туров Лиги наций УЕФА против сборных Украины и Албании. Вратарь: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония Арадипу", Кипр) и Лука Гугешашвили ("Пансераикос", Греция). Защита: Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Саба Кверквелия ("Динамо Тбилиси"), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лочошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолеишвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("ОФИ Крит", Греция) и Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбург", Австрия), Шота Ноникашвили ("Черкассы", Украина), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия) и Георгий Микаутадзе ("Олимпийский Лион", Франция). А вот сборная Украины подходит к матчу с большими кадровыми потерями. Команде не смогут помочь сразу девять футболистов, среди них Ярмоленко, Цыганков, Лунин, Зинченко и Малиновский. Расписание предстоящих матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. В прошлом розыгрыше Лиги наций Грузия играла в дивизионе С, где заняла первое место в группе с Гибралтаром, Северной Македонией и Болгарией. Команда набрали 16 очков из 18 возможных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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