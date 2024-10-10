https://sputnik-georgia.ru/20241010/skolko-grazhdan-gruzii-zaregistrirovano-v-strane-poslednie-dannye-290308654.html
Обнародованы данные о гражданах Грузии с регистрацией
Обнародованы данные о гражданах Грузии с регистрацией
Sputnik Грузия
Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением парламентских выборов 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T19:58+0400
2024-10-10T19:58+0400
2024-10-10T22:16+0400
парламентские выборы
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общество
агентство развития гражданских сервисов
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Регистрацию по конкретному адресу в Грузии имеют 4 562 181 гражданин страны, по данным Агентства гражданских сервисов на 1 октября. Из общего числа зарегистрированных граждан 3 604 188 совершеннолетних и 957 993 не достигших 18 лет. Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением выборов в парламент Грузии. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, агентство развития гражданских сервисов
грузия, новости, общество, агентство развития гражданских сервисов
Обнародованы данные о гражданах Грузии с регистрацией
19:58 10.10.2024 (обновлено: 22:16 10.10.2024)
Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением парламентских выборов
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Регистрацию по конкретному адресу в Грузии имеют 4 562 181 гражданин страны, по данным Агентства гражданских сервисов на 1 октября.
Из общего числа зарегистрированных граждан 3 604 188 совершеннолетних и 957 993 не достигших 18 лет.
"Агентство в рамках своей компетенции не обладает информацией в связи с тем, кто из этих лиц постоянно проживает в Грузии", – говорится в информации.
Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением выборов в парламент Грузии.
Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%.