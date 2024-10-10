https://sputnik-georgia.ru/20241010/skolko-grazhdan-gruzii-zaregistrirovano-v-strane-poslednie-dannye-290308654.html

Обнародованы данные о гражданах Грузии с регистрацией

Обнародованы данные о гражданах Грузии с регистрацией

Sputnik Грузия

Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением парламентских выборов 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T19:58+0400

2024-10-10T19:58+0400

2024-10-10T22:16+0400

парламентские выборы

грузия

новости

общество

агентство развития гражданских сервисов

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Регистрацию по конкретному адресу в Грузии имеют 4 562 181 гражданин страны, по данным Агентства гражданских сервисов на 1 октября. Из общего числа зарегистрированных граждан 3 604 188 совершеннолетних и 957 993 не достигших 18 лет. Тема граждан, зарегистрированных в Грузии, стала особенно актуальной с приближением выборов в парламент Грузии. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Проходной барьер на предстоящих парламентских выборах 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство развития гражданских сервисов