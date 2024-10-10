https://sputnik-georgia.ru/20241010/sluzhby-bezopasnosti-otrazili-massirovannuyu-ataku-khakerov-na-resursy-sputnik-290307314.html

Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы Sputnik

Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы Sputnik

Sputnik Грузия

Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T17:34+0400

2024-10-10T17:34+0400

2024-10-10T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.В документе отмечается, что отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована. На пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки. Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, россия сегодня, sputnik, хакерская атака