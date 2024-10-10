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Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы Sputnik
Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы Sputnik
Sputnik Грузия
Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.В документе отмечается, что отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована. На пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки. Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, россия сегодня, sputnik, хакерская атака
россия, в мире, новости, россия сегодня, sputnik, хакерская атака
Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы Sputnik
17:34 10.10.2024 (обновлено: 18:08 10.10.2024)
Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Службы безопасности и IT отразили массированную хакерскую атаку на сайты РИА Новости и Sputnik и другие ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", она шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки, сообщили РИА Новости в технических службах медиагруппы.
"Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 миллион адресов", – сообщили в технических службах медиагруппы.
В документе отмечается, что отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована. На пике наши специалисты заблокировали 720 тысяч адресов. Атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки.
Последняя крупная атака на ресурсы медиагруппы была в 2022 году. Тогда сайт агентства РИА Новости подвергся массированной DDoS-атаке. Это произошло на фоне объявления хакерской группы Anonymous кибервойны России и санкций Запада в сфере IT, в основном из-за рубежа.