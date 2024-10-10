https://sputnik-georgia.ru/20241010/sygraet-li-kvaratskheliya-v-matche-ligi-natsiy-uefa-protiv-ukrainy-290294726.html

Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины?

Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины?

Sputnik Грузия

По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше 10.10.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйдет ли лидер грузинской команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхели на поле в матче Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины, который должен пройти 11 октября, все еще не известно.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как сообщили Первому каналу в Федерации футбола Грузии, Кварацхелия тренируется отдельно от остальной команды. Индивидуальные тренировки также проходит защитник национальной команды Георгий Гвелесиани. Кварацхелия получил травму во время матча чемпионата Италии, в котором "Наполи" принимал "Комо" (3:1). Послематчевое фото с опухшей ногой грузинского легионера сразу же разлетелось среди спортивных изданий. По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше. Сборная Грузии 7 октября прибыла в Польшу, где 11 октября сыграет против команды Украины. Спустя три дня в Тбилиси подопечные Вилли Саньоля сыграют против Албании. К октябрьским матчам Саньоль вызвал в распоряжение сборной 23 игрока. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, украина, хвича кварацхелия, вилли саньоль, уефа