https://sputnik-georgia.ru/20241010/sygraet-li-kvaratskheliya-v-matche-ligi-natsiy-uefa-protiv-ukrainy-290294726.html
Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины?
Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины?
Sputnik Грузия
По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T10:51+0400
2024-10-10T10:51+0400
2024-10-10T12:22+0400
футбол
спорт
грузия
новости
албания
тбилиси
украина
хвича кварацхелия
вилли саньоль
уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289786208_0:287:828:753_1920x0_80_0_0_257fed5247a910c361a61d8615226197.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйдет ли лидер грузинской команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхели на поле в матче Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины, который должен пройти 11 октября, все еще не известно.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как сообщили Первому каналу в Федерации футбола Грузии, Кварацхелия тренируется отдельно от остальной команды. Индивидуальные тренировки также проходит защитник национальной команды Георгий Гвелесиани. Кварацхелия получил травму во время матча чемпионата Италии, в котором "Наполи" принимал "Комо" (3:1). Послематчевое фото с опухшей ногой грузинского легионера сразу же разлетелось среди спортивных изданий. По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше. Сборная Грузии 7 октября прибыла в Польшу, где 11 октября сыграет против команды Украины. Спустя три дня в Тбилиси подопечные Вилли Саньоля сыграют против Албании. К октябрьским матчам Саньоль вызвал в распоряжение сборной 23 игрока. После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1). Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
албания
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289786208_0:210:828:831_1920x0_80_0_0_88d9fdb4a5ad4434a19773711a2f5536.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, украина, хвича кварацхелия, вилли саньоль, уефа
футбол, спорт, грузия, новости, албания, тбилиси, украина, хвича кварацхелия, вилли саньоль, уефа
Сыграет ли Кварацхелия в матче Лиги наций УЕФА против Украины?
10:51 10.10.2024 (обновлено: 12:22 10.10.2024)
По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйдет ли лидер грузинской команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхели на поле в матче Лиги наций УЕФА между сборными Грузии и Украины, который должен пройти 11 октября, все еще не известно.
Как сообщили
Первому каналу в Федерации футбола Грузии, Кварацхелия тренируется отдельно от остальной команды. Индивидуальные тренировки также проходит защитник национальной команды Георгий Гвелесиани.
Кварацхелия получил травму во время матча чемпионата Италии, в котором "Наполи" принимал "Комо" (3:1). Послематчевое фото с опухшей ногой грузинского легионера сразу же разлетелось среди спортивных изданий.
По словам самого футболиста, он чувствует себя намного лучше.
Сборная Грузии 7 октября прибыла в Польшу, где 11 октября сыграет против команды Украины. Спустя три дня в Тбилиси подопечные Вилли Саньоля сыграют против Албании. К октябрьским матчам Саньоль вызвал в распоряжение сборной 23 игрока.
После двух туров сборная Грузии с шестью очками является лидером группы 1 дивизиона В. Грузинские футболисты в Тбилиси 7 сентября обыграли команду Чехии (4:1), а спустя три дня в Тиране – сборную Албании (0:1).
Расписание оставшихся матчей сборной Грузии в Лиге наций:
11 октября, Украина – Грузия
14 октября, Грузия – Албания
16 ноября, Грузия – Украина
19 ноября, Чехия – Грузия.
В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.