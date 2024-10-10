https://sputnik-georgia.ru/20241010/ugrozy-i-kokteyli-molotova--v-gruzii-zaderzhany-podruchnye-kriminalnogo-avtoriteta-290309000.html

Угрозы и "коктейли Молотова" – в Грузии задержаны подручные криминального авторитета

Угрозы и "коктейли Молотова" – в Грузии задержаны подручные криминального авторитета

Sputnik Грузия

Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств 10.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-10T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержала троих человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у граждан в районе Марнеули на востоке Грузии и попытке нанесения ущерба чужому имуществу по заданию находящегося за границей криминального авторитета, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Возраст задержанных – 22, 23 и 24 года. При этом самый старший из задержанных был ранее судим. По данным следствия, обвиняемые в разное время по поручению проживающего за границей т. н. криминального авторитета требовали от граждан в районе Марнеули выплатить крупную сумму денег под угрозой смерти и уничтожения имущества. После получения отказа один из задержанных бросил во двор одного из домов потерпевшего "коктейль Молотова" с целью уничтожения автомобиля. А во двор другого гражданина обвиняемые бросили письмо с угрозами и три патрона. Правоохранители задержали всех троих в качестве обвиняемых. Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

марнеули

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