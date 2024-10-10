https://sputnik-georgia.ru/20241010/ugrozy-i-kokteyli-molotova--v-gruzii-zaderzhany-podruchnye-kriminalnogo-avtoriteta-290309000.html
Угрозы и "коктейли Молотова" – в Грузии задержаны подручные криминального авторитета
Угрозы и "коктейли Молотова" – в Грузии задержаны подручные криминального авторитета
Sputnik Грузия
Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств 10.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-10T20:37+0400
2024-10-10T20:37+0400
2024-10-10T20:41+0400
происшествия
грузия
новости
марнеули
воровское сообщество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/07/283051076_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a50498b662ba8cc436ae694426ccadca.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержала троих человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у граждан в районе Марнеули на востоке Грузии и попытке нанесения ущерба чужому имуществу по заданию находящегося за границей криминального авторитета, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Возраст задержанных – 22, 23 и 24 года. При этом самый старший из задержанных был ранее судим. По данным следствия, обвиняемые в разное время по поручению проживающего за границей т. н. криминального авторитета требовали от граждан в районе Марнеули выплатить крупную сумму денег под угрозой смерти и уничтожения имущества. После получения отказа один из задержанных бросил во двор одного из домов потерпевшего "коктейль Молотова" с целью уничтожения автомобиля. А во двор другого гражданина обвиняемые бросили письмо с угрозами и три патрона. Правоохранители задержали всех троих в качестве обвиняемых. Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
марнеули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/07/283051076_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_3d79a45e147dce920caa32b679354c1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, марнеули, воровское сообщество
происшествия, грузия, новости, марнеули, воровское сообщество
Угрозы и "коктейли Молотова" – в Грузии задержаны подручные криминального авторитета
20:37 10.10.2024 (обновлено: 20:41 10.10.2024)
Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Сотрудники полиции задержала троих человек по обвинению в вымогательстве крупных денежных сумм у граждан в районе Марнеули на востоке Грузии и попытке нанесения ущерба чужому имуществу по заданию находящегося за границей криминального авторитета, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Возраст задержанных – 22, 23 и 24 года. При этом самый старший из задержанных был ранее судим.
По данным следствия, обвиняемые в разное время по поручению проживающего за границей т. н. криминального авторитета требовали от граждан в районе Марнеули выплатить крупную сумму денег под угрозой смерти и уничтожения имущества.
После получения отказа один из задержанных бросил во двор одного из домов потерпевшего "коктейль Молотова" с целью уничтожения автомобиля. А во двор другого гражданина обвиняемые бросили письмо с угрозами и три патрона.
Правоохранители задержали всех троих в качестве обвиняемых. Полиция изъяла патроны в качестве вещественных доказательств.
Им грозит до девяти лет лишения свободы.